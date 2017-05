CSIF y Satse alertan del "retraso" en el proceso de interinización del SAS y exigen "acabar con la incertidumbre"

Etiquetas

Los sindicatos CSIF-A y Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía han alertado del "retraso" en el proceso de interinización que permitirá dar estabilidad a más de 15.000 profesionales eventuales estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya finalización estaba prevista para el 31 de mayo, después de que en la Comisión Central de la Bolsa Única celebrada este martes "se les haya informado de que los contratos que finalizan el 31 de mayo y cumplen requisitos del pacto de interinización se renovarán de forma automática hasta el 31 de diciembre".

De este modo, y en declaraciones a Europa Press, la responsable del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Eloísa Bernal, ha señalado que "todo se ha hecho precipitadamente por la Administración" y el proceso "es un cuentagotas", por lo que "la mayor parte de la gente que queda está muy nerviosa y pone en duda el compromiso del SAS de hacerles interinos".

Así, explica que a los profesionales candidatos a ser interinizados "se les hizo un contrato eventual hasta el 31 de mayo con el compromiso de que su interinidad debía ser fiscalizada en ese plazo", pero "el volumen ha sido muy grande y no se están fiscalizando en los tiempos que se preveía", por lo que el SAS "ha prorrogado este contrato hasta el 31 de diciembre sin avisar a los trabajadores, lo que les provoca incertidumbre porque no saben exactamente qué situación tienen".

Además, apunta que los propios profesionales "se dan cuenta de que la opción más válida era la propuesta por nosotros, la bolsa única". Hay que recordar que CSIF-A y Satse rechazaron la propuesta de acuerdo firmada por los otros sindicatos de la Mesa Sectorial el pasado 28 de diciembre bajo la convicción de que el proceso debía ser exclusivamente a través de la bolsa única de empleo del SAS, "único instrumento para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la oferta de interinidades".

En este sentido, el secretario general de Satse en Andalucía, Francisco Muñoz, lamenta que "de marzo se fue a mayo" y que ahora en la mesa técnica "les hayan dicho que los nombramientos a interino vacante que se iban a cambiar antes del 31 de mayo, sin aclararnos muy bien los motivos, se prorrogan hasta el 31 de diciembre", lo que "nos hace sospechar que el proceso de interinización no está cerrado no solo en el ámbito sanitario sino por parte del Gobierno andaluz".

"Entendemos que un proceso en el que hay inmersas 15.000 personas del SAS, 2.000 enfermeras, tenía que estar muy amarrado y que estamos a finales de mayo y todavía no se han convertido los contratos eventuales en nombramientos de interino vacante, cosa que no podemos comprender", afirma Muñoz en declaraciones a Europa Press, en las que critica que "ahora les digan que en el transcurso hasta final de año harán las interinidades".

Por ello, desde Satse exigen que la interinización "se haga ya, de una forma inmediata", porque "ya no hay más justificación a una dilación en este asunto". Al respecto, añade que "la justificación de la firma del acuerdo del 28 de diciembre y la urgencia que la Administración era que se había producido ya la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ya había pronunciamientos del TSJA que decían que a esta gente había que declararlos interinos de forma inmediata".

Entonces, insiste, "que está pasando para que estemos casi a 31 de mayo y todavía no esté resuelto". "Como no somos firmante del acuerdo no nos trasladan mucha información, y aunque nos comunican hasta el 31 de diciembre no nos dicen los motivo con transparencia, por lo que se está jugando con la estabilidad de los trabajadores", afirma, toda vez que exige que "se cumplan los plazos establecidos y acabar con la incertidumbre", porque, a su juicio, esta asunto "no admite demora".