Comienza la segunda fase de reconversión de eventuales sanitarios a interinos que se espera que acabe antes de diciembre

Aboga por la eliminación de la tasa de reposición para sacar a oposición todas las plazas de interinos

La segunda fase del plan de reconversión de eventuales a interinos, puesto en marcha por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que afectará a médicos y pediatras, ha comenzado este miércoles y se espera que finalice antes del próximo mes de diciembre.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de la Comunidad, Jesús Sánchez Martes, tras la presentación de las medidas preventivas para afrontar la ola de calor en el centro de salud Doctor Castroviejo, donde ha asegurado que "está yendo como tiene que ir".

"Espero que esta fase esté terminada antes de diciembre siempre y cuando lleguemos a un acuerdo con los sindicatos porque lo que tenemos que hacer es cumplir la ley", ha señalado Sánchez Martos, quién ha explicado seguidamente que "el objetivo es que la tasa de eventualidad cuando termine la legislatura de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, esté en un 5,4 por ciento y ahora están cerca del 8 por ciento". No obstante, "el 5,4 por ciento estará garantizado dentro de un año y medio o dos años", ha afirmado el consejero.

Al juicio de Sánchez Martos, "no debería bajar de esa tasa de eventualidad porque siempre se necesita tener eventuales en Sanidad". "En Sanidad no es como en Educación", ha dicho el consejero, al tiempo que ha subrayado que "si necesita a más profesionales los tendrá y serán puestos eventuales que no tienen que convertirse en interinos si no están dentro del documento de plantilla".

Por último, el consejero ha defendido la eliminación de la tasa de reposición. "Si desaparece la tasa de reposición no tengo ningún inconveniente y seré feliz de sacar a oposición todas las plazas de interinos", ha apostillado al respecto.

El proceso de reconversión beneficiará a más de 5.200 eventuales que encadenan más de dos años de contratos en interinos a partir de este año en dos fases diferenciadas. En la primera fase del proceso se han beneficiado a 4.300 profesionales. En esta segunda tanda, unos 950 trabajadores eventuales pasarán a ser interinos.