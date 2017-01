LA MESA DE ENFERMERÍA CRITICA EL DESCONOCIMIENTO Y DESINTERÉS DEL PP POR LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

Etiquetas

La Mesa de la Profesión Enfermera acusó este viernes al PP de mostrar "desconocimiento" y "desinterés" por estos profesionales, y criticó en un comunicado que los siga denominando ATS y no enfermeros "en una información sobre el perfil de los compromisarios del partido que participarán en el XVIII Congreso Nacional del PP".Esta Mesa, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería Satse, explicó que “es lamentable este desconocimiento” 40 años después de la entrada en vigor del Real Decreto 2128/1977, sobre integración en la Universidad de las antiguas Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) como Escuelas Universitarias de Enfermería, por lo que este partido “aún no se ha enterado de que los profesionales enfermeros ya no son ATS”.Por ello, la Mesa va a trasladar por escrito al Partido Popular su profundo malestar por la publicación de una información sobre el perfil de los compromisarios del partido que participarán en su Congreso Nacional, “en la que habla de ATS, en lugar de enfermeros”.En una nota informativa, la Mesa de la Profesión Enfermera aseguró que “se trata de un ejemplo más del escaso interés del Partido Popular por los más de 280.000 enfermeros de nuestro país, que constituyen el colectivo profesional más numeroso en el Sistema Nacional de Salud”. “Una falta de interés que lógicamente lleva al desconocimiento y a que, después de 40 años desde la entrada en vigor de la normativa correspondiente, continúen refiriéndose a los enfermeros como ayudantes técnicos sanitarios”.