EXPERTOS EN DEONTOLOGÍA MÉDICA DENUNCIAN QUE LA MATERNIDAD SUBROGADA ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD DE LA MUJER

Etiquetas

Expertos en deontología médica han denunciado que la maternidad subrogada atenta contra la dignidad de la mujer y consideran que esta práctica solo sería acorde a la deontología médica si se realiza de forma altruista.Esta fue la conclusión de la mesa en la que participaron este fin de semana los doctores María Castellano y Ángel Hernández Gil, vocales de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC); y el secretario general de la OMC de Málaga, el doctor Manuel García del Río, en el contexto del IV Congreso de Deontología Médica.Castellano afirmó que “una maternidad subrogada en la que los ‘padres’ participan en la generación del embrión, sin otras aportaciones de donantes y en la que existe un principio de generosidad y altruismo en la colaboración gestacional del embrión podría considerarse como no contraria a la ética y a la deontología médica”, pero añadió que la gestación por sustitución “está reñida con la dignidad de la mujer en la mayoría de los casos”.Por su parte, García del Río manifestó que “se puede sufrir por no tener hijos propios, pero nada puede justificar que esta frustración sea resuelta al precio de transformar a otras mujeres en fábricas de niños” y detalló que, independientemente de la falta de legislación, es una práctica que genera numerosos conflictos como “posibles complicaciones físicas, psíquicas, control estricto por parte de los padres contratantes a la madre subrogada o que se exija que el niño nazca sano”, entre otras.En este sentido, Hernández indicó que se trata de un fenómeno que afecta a derechos y deberes de todos sus integrantes, que al tratarse de un acto mediatizado por la prestación económica no es completamente libre, por lo cual, aseguró que resulta inadmisible desde un punto de vista ético y deontológico.Por último, señaló que la regulación supondría admitir la mercantilización de la vida sujeta a normas de mercado y considerar al recién nacido un producto de transacción económica, por lo cual, sólo sería acorde a la deontología médica la maternidad subrogada con carácter altruista y como última alternativa terapéutica al resto de técnicas de reproducción asistida.