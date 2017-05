EL CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DICE QUE LA ONU INCUMPLIRÁ SUS OBJETIVOS SI NO INVIERTE EN LA PROFESIÓN

Etiquetas

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) advirtió este viernes de que Naciones Unidas fracasará en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) si no se invierte en la profesión, según declaró su presidenta, Judith Shamian, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermería que se celebra mañana sábado.Para esta celebración, el CIE ha elegido como lema ‘Enfermería: una voz para liderar y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible’. Para Shamian, “las enfermeras, en su calidad de proveedores primordiales de asistencia sanitaria a todas las comunidades y en toda clase de escenarios, son fundamentales para el logro de los ODS. De hecho, si los gobiernos y los líderes mundiales no invierten en la profesión de enfermería, no podremos tener éxito”.Los ODS fueron adoptados por Naciones Unidas en 2015 para reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La fecha tope para su consecución se fijó en 2030 por los 191 Estados miembros de la ONU. En total, son 17 objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo. Tras poner fin a la pobreza o al hambre, el tercer ODS es el relativo a garantizar la salud y el bienestar de las personas. Según el Consejo Internacional de Enfermeras, “la labor de las enfermeras también tiene una gran repercusión en la consecución de otros ODS, como los relativos a la educación, la pobreza, que a menudo se consideran determinantes sociales de la salud (DSS)”.Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, el Consejo General de Enfermería recordó en un comunicado que España no es ajena a esta realidad. Para su presidente, Máximo González Jurado, “las enfermeras son cruciales para lograr el mejor equilibrio entre calidad, acceso y costes de la sanidad y, sin embargo, hacen falta más de 130.000 enfermeras para llegar a la media europea”. “La respuesta de nuestros gestores ante este déficit no ha sido tratar de paliarlo, sino optar por destruir aún más puestos de trabajo para intentar salir de la crisis económica a costa de nuestra profesión: se han despedido nueve enfermeras por cada médico en la crisis y hay comunidades, que rompiendo cualquier principio de equidad en el Estado, tienen tres veces más profesionales de enfermería que otras. Esta situación es muy preocupante sobre todo en un contexto de creciente envejecimiento, cronicidad y dependencia en el que estamos abocados a un nuevo paradigma sanitario basado en el cuidar y no sólo en el curar", concluyó.