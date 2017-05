MADRID. SATSE CRITICA QUE EL FORO BEING ONE MADRID PIDA ENFERMERAS PARA TRABAJAR GRATIS

Etiquetas

Satse Madrid criticó este miércoles que los organizadores del Foro Being One Madrid han pedido que parte del servicio sanitario sea realizado por profesionales de Enfermería de manera gratuita, lo cual, a su juicio, “atenta contra la dignidad profesional de las enfermeras”.Los profesionales de Enfermería madrileños se han movilizado contra la pretensión de los organizadores de este foro, que tendrá lugar la semana que viene, con el hashtag '#GratisNoTrabajo'.En este sentido, el sindicato hizo hincapié en que “la intención de que profesionales de Enfermería desempeñen su labor profesional de forma gratuita, con los posibles problemas legales que esto pudiera representar, atenta gravemente a la dignidad profesional del colectivo”, y señaló que “no lo debería permitir” el Ayuntamiento de Madrid como propietario del Madrid Arena.Satse criticó que la organización de este evento, por el que asegura que cobrarán hasta 990 euros de inscripción, afirma sin ningún tipo de pudor que son “un apoyo para el servicio médico contratado, un extra de calidad ya que los voluntarios no pueden sustituir el trabajo de profesionales”.Por ello, el sindicato reclamó al Ayuntamiento de Madrid que “urja a los organizadores de este evento a que contraten al número de profesionales sanitarios imprescindibles para garantizar la seguridad de los asistentes y entre los que deben encontrarse los profesionales de Enfermería”.Por último, Satse Madrid destacó que “los profesionales de Enfermería españoles disponen de una formación universitaria, el Grado en Enfermería, que no puede ser menospreciada y minusvalorada”.