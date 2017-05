MATESANZ AUGURA QUE LA ONT SEGUIRÁ CRECIENDO EN TODOS LOS TRASPLANTES

Etiquetas

El ex director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el doctor Rafael Matesanz, afirmó este sábado que esta institución seguirá creciendo en todos los trasplantes y en las donaciones con la nueva directora general, la doctora Beatriz Domínguez-Gil.Así lo afirmó Matesanz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia en la que el ex responsable de ONT reconoció que “todavía no me he dado mucha cuenta de que ya estoy jubilado. Cuando le propuse a la ministra de Sanidad mis sucesores quise que la transición fuera ordenada y con alguien de la casa”.La nueva directora general, Beatriz Domínguez-Gil, le dedicó a su antecesor un mensaje grabado en el que explicó que cuando llegó a trabajar a la ONT, “conocí a una persona distante, fría y difícil, pero con el tiempo empecé a descubrir esa parte que muy poquitos tenemos el privilegio de ver, que es una persona cercana, muy humana, que cree en lo que hace y que lucha por el paciente. Que cuida mucho de su equipo y lo hace con constancia y dedicación, por lo que los que hemos trabajado con el doctor Matesanz hemos aprendido a enamorarnos de lo que hacemos”.Tras este mensaje, el ya ex director de este organismo, aseguró que la nueva directora lo va a tener fácil y difícil. "Fácil porque la estructura está muy consolidada y las grandes líneas están marcadas. De hecho, este primer trimestre hemos subido un 10% más que el año pasado. Y lo tiene complicado porque su trabajo se va a comparar con la etapa anterior y espero que en poco tiempo las cosas se sedimenten y ya no haya comparaciones que no tienen sentido”. “Es una etapa distinta, tendrá problemas distintos y se conseguirán logros distintos, incluso mayores de los que hemos conseguido hasta ahora porque se va a seguir creciendo en todos los trasplantes”, añadió.En cuanto a su trabajo al frente de la ONT, subrayó que en los últimos años, “el crecimiento ha sido espectacular” gracias a dos estrategias que se establecieron hace ocho años. Por un lado, la donación a corazón parado que representa la cuarta parte de las donaciones y la colaboración con los médicos de urgencias para solicitar la donación a las familias. En cuanto al precio de estos trasplantes y en comparación con Estados Unidos, el doctor Matesanz aseguró que “un trasplante en EEUU cuesta diez veces más que en España. En España, un trasplante renal cuesta 30.000 euros y en EEUU son 300.000 dólares; uno de corazón oscila entre los 90.000 y 100.000 euros en España y en EEUU son 900.000 dólares, sin olvidar que en EEUU se entra con la tarjeta de crédito por delante”.Después de 28 años al frente de la ONT, el doctor Rafael Matesanz ha recibido la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad del Ministerio de Sanidad, es académico honorario de la Real Academia Nacional de Medicina y embajador honorario de la Marca España como director de la ONT , sin olvidar los más de 100.000 trasplantes (104.000 a 31 de diciembre de 2016) realizados desde que se creó este organismo.La nueva directora general, Beatriz Domínguez-Gil, médico especialista en nefrología y doctora en Medicina y forma parte del equipo de la ONT desde 2006. Es autora de más de 100 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y capítulos de libros.