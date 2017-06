Médicos y enfermeros acercan posturas con la prescripción enfermera y comenzarán a trabajar de forma "inmediata"

Etiquetas

El Foro de las Profesiones Sanitarias, reunido este jueves con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha llegado a un principio de acuerdo de entendimiento en temas como la prescripción enfermera, comprometiéndose a trabajar de forma conjunta para solventar las diferencias de forma "inmediata".

De hecho, según ha publicado Montserrat en su perfil de Twitter, se han sentado las bases para llegar a acuerdos entre la profesión médica y la profesión enfermera, "siempre en beneficio de los pacientes". "Gracias al Foro Profesional por su voluntad de diálogo y su generosidad", ha publicado la ministra en otro 'tuit'.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del sindicato de Enfermería (Satse), Víctor Aznar, quien ha trasladado a la ministra el logro del acuerdo alcanzado entre los médicos y enfermeros.

"Hemos debatido las discrepancias y ha habido un consenso del cien por cien y vamos a poner a desarrollarlo todos juntos de forma inmediata. Esto se va a llevar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo día 21", ha argumentado Aznar, quien ha insistido en la "importante" implicación de la ministra y en el "importante talante de diálogo" del encuentro.

En concreto, tal y como ha puntualizado el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en la reunión se ha acordado crear un grupo de trabajo entre los médicos, enfermeros y ministerio para redactar un nuevo documento sobre la prescripción enfermera y, cuando sea acordado por todos, se lleve al CISNS para su aprobación.

"Que estemos todos de acuerdo es lo que mejor que puede pasar. Que la ministra lleve el documento y se apruebe en el Consejo Interterritoral va a generar que trabajemos todos muy agusto, que haya colaboración y respeto, lo que es lógico, normal y lo que todos deseamos", ha señalado González Jurado.

LOS ENFERMEROS "NUNCA" HAN QUERIDO ENTROMETERSE EN LA PROFESIÓN MÉDICA

En este sentido, el presidente de los enfermeros ha asegurado que el colectivo "nunca" ha querido entrometerse en la profesión médica, si bien ha reconocido que la redacción del Real Decreto que regulaba la prescripción enfermera no les generaba la "suficiente confianza". Un problema que, según ha lamentado, a lo mejor no hubiera ocurrido si el anterior ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hubiera convocado al foro como lo ha hecho Montserrat.

"Si Alonso nos hubiera llamado a las partes, lo mismo que lo ha hecho esta ministra, no había pasado nada de lo que ha pasado, porque nuestra voluntad era esa. De hecho, a los pocos días del decreto nosotros le facilitamos al ministro Alonso una redacción en los términos que queremos que se haga ahora, pero ya nos dijo que no podía dar marcha atrás. A nosotros no nos importa explicar que la enfermera no quiere ejercer de médico y respeta profundamente las competencias médicas, hemos dicho que se pusiera con la mayor claridad posible para que genere confianza y no haya ninguna duda", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la Confederación de sindicatos médicos (CESM), Francisco Miralles, ha mostrado a Europa Press su satisfacción por la voluntad de compromiso adquirido durante la reunión y ha coincidido con González Jurado en la esperanza de que el documento sobre la prescripción enfermera que consensúen respete las competencias de ambas profesiones.

"Llevamos un año parados y decepcionados con que se nos estaba dando largas con los anteriores responsables del Ministerio. La ministra ha expresado su voluntad con seguir adelante con nuestras reclamaciones y nos ha dado una esperanza. Vamos a ver, el tiempo dirá si, de verdad, se tenía o no esa voluntad, pero confío en que todos nos pongamos a trabajar para que así sea", ha recalcado Miralles.

Otros de los asuntos abordados durante la reunión han sido los recursos humanos, que la ministra se ha "comprometido" a realizar un concurso previo a la OPE; el desarrollo profesional, en el que se ha solicitado definir "muy bien" las competencias; y la gestión clínica, tema sobre el que Montserrat, según ha informado Miralles, también se ha comprometido a comenzar su tramitación para que pueda ser aprobado en el parlamento.