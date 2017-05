EL SINDICATO DE ENFERMERÍA RECLAMA UNA REGULACIÓN LEGAL QUE ASEGURE UN NÚMERO MÁXIMO DE PACIENTES POR ENFERMERA

Etiquetas

El Sindicato de Enfermería, Satse, informó este jueves de que pedirá a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados una regulación legal que asegure un número máximo de pacientes por enfermera y un sistema especial de jubilación para la profesión y avisó de que en el caso de que no sean escuchadas sus demandad, impulsara una Iniciativa Legislativa Popular.Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, Satse indicó que ha iniciado una campaña de movilización y reivindicación que contemplará, entre otras acciones, la organización de una concentración masiva ante el Congreso de los Diputados para pedir una ley que regule el número máximo de pacientes por enfermera.En este sentido, aseguró que de no obtener respuesta, se presentará una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de lograr este apoyo legal y poder ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad y mejorar la seguridad y salud de profesionales y paciente.El sindicato aseguró que esta reivindicación se ha visto ratificada tras haber realizado una encuesta entre los profesionales de enfermería españoles y constatar, a tenor de sus respuestas, que sus dos principales demandas laborales son la necesidad de solucionar la escasez de plantillas y que se regule un sistema especial de jubilación, como el que ya tienen otros colectivos. De esta manera, señaló que “un 99,6 por ciento apoya la pretensión de Satse de iniciar la recogida de las 500.000 firmas necesarias para plantear una Iniciativa Legislativa Popular, en caso de que por parte de los partidos políticos no se hagan eco de las reivindicaciones de las enfermeras” y “cerca de un 82 por ciento de los 3.625 profesionales de enfermería encuestados ha asegurado que sí estaría dispuesto a participar en la concentración”.Finalmente, será en su XIV Congreso Estatal, a finales de junio, cuando la organización sindical acordará la estrategia y calendario de acciones a desarrollar.