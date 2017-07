Satse alerta de un "agravamiento" del problema en la cárcel "con una sola enfermera" para todos los reclusos

Etiquetas

Satse se reunirá el lunes 17 de julio con el director del centro penitenciario para establecer una solución inmediata

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla "interpondrá una denuncia" en la Inspección de Trabajo ante la "ausencia de solución al grave problema" que existe con el personal de Enfermería del Centro Penitenciario de Sevilla I. "Tan precaria ha sido la situación, que donde debería haber una plantilla con nueve enfermeras, hay una sola profesional de enfermería teniendo que atender a los más de 1.400 reclusos que hay actualmente en dicha cárcel",

Por tanto, según un comunicado, la denuncia que se va a interponer se basa en el "incumplimiento" a la Ley de Protección de Riesgos Laborales, al estar "poniendo claramente en riesgo" a la enfermera que se ve sometida a cumplir con horas extras continuas y sin descanso ni siquiera los fines de semana.

Y es que, ha continuado explicando Satse, "no es que no se le haya dado solución a este grave problema que fue denunciado el 26 de junio, sino que las circunstancias se han agravado considerablemente, ya que una única enfermera se ve forzada, ante la ausencia de sustituciones de los compañeros, no solo a cubrir su jornada laboral diaria, sino también a estar localizada todas las noches y cubrir fines de semana".

El Sindicato de Enfermería ha asegurado que todo ello supone "un gran peligro" para la profesional de enfermería que se encuentra sometida "a una sobrecarga laboral incuestionable y estrés, llegando a encontrarse desbordada en situaciones donde se une el trabajo diario con las urgencias que se originan". Pero también puede llegar incluso "a ponerse en riesgo la salud de los internos y la propia integridad física de los trabajadores del centro", añade.

Por su parte, Satse mantendrá una cita el 17 de julio con el director del centro penitenciario en cuestión para poner fin a esta realidad que resulta "insostenible".

Y es que, el Sindicato de Enfermería "no va a permitir" que continúe esta "situación límite y deficitaria" de asistencia sanitaria en el centro penitenciario de Sevilla I, al igual que "no va a consentir" que una profesional de enfermería tenga que asumir toda la responsabilidad de atender a los más de 1.400 internos. Por ello, Satse ha reclamado "una solución inmediata", y ha exigido al director del centro que, "sin más demora, cubra los ocho puestos de enfermería restantes que no se han sustituido hasta el momento".