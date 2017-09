Etiquetas

El 30% de las consultas de atención primaria son por trastornos mentales y la prevalencia de la depresión como problema de salud atendido en esta primera instancia se sitúa en torno al 19,5%, según el doctor Vicente Gasull, médico de familia y coordinador del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).Gasull ofreció estos datos en la presentación del estudio Lundbeck '¿Qué saben los españoles de la depresión?', en Palma de Mallorca en el que han participado 1.700 personas de toda España."El papel del médico de familia en la depresión es fundamental. Una de las característas de la atención primaria es la continuidad en la atención, además conoce sus condiciones familiares y sociolaborales por lo que ocupa una posición óptima para identificar las situaciones de riesgo", señaló Gasull.Asimismo, lamentó que los médicos de atención primaria tienen que atender a "un paciente cada ocho minutos, más los que vienen con cárcter de urgencia" y destacó que "hay personas que se ponen enfermas ante un problema normal de la vida diaria y estos casos no hay que derivarlos ni medcalizarlos". "La depresión es una enfermedad crónica y hay que gestionarla como tal. La actuación más efectiva es la prevención, por parte de médicos, enfermeros y trabajadores sociales. Hay que escuchar al paciente y no imponerle el tratamiento. Sin confianza no hay influencia", dijo.Por últimó, demandó mejorar la formación de los médicos de atención primaria en psiquiatría.