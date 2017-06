LOS MÉDICOS INTERNISTAS Y DE ATENCIÓN PRIMARIA SE OPONEN A LA CREACIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES

Etiquetas

Los médicos internistas y de Atención Primaria se oponen a la propuesta de creación de nuevas especialidades, sobre todo, de Enfermedades Infecciosas y Urgencias, tal y como se propondrá en la próxima reunión del Consejo Interterritorial convocado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el miércoles 21 de junio.Esta oposición está encabezada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc). Todas ellas aseguraron en un comunicado que la creación de nuevas especialidades debe basarse en las necesidades de la población en un momento de “paulatino envejecimiento demográfico y la creciente epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles”.Además, “las entidades firmantes defendemos un sistema asistencial centrado en las necesidades del paciente, orientado a dar a cada uno de ellos la atención personalizada, integradora y en longitudinalidad que pudiera precisar. Esta visión difícilmente encajará con la fragmentación que supone la creación de estas nuevas especialidades”.Según estas sociedades médicas, la creación de nuevas especialidades conllevará un “incremento importante de costes que no se justifican”. De hecho, este fue el motivo de la suspensión del decreto de troncalidad por parte del Tribunal Supremo.A este respecto, subrayaron que esta suspensión “requiere de una fase de reflexión tranquila, sosegada y consensuada de cuales han sido las aportaciones realizadas por las diferentes comisiones y grupos de trabajo, y cuales pudieran ser los aspectos de mejora en materia de formación médica especializada. Esta reflexión no se ha dado y la consideramos imprescindible”.