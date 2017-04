EL FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RECLAMA QUE ESTE ÁMBITO ASISTENCIAL ESTÉ EN LA AGENDA POLÍTICA

Etiquetas

El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, reclamó este miércoles que “hay que poner en valor cosas como que la Atención Primaria empiece a estar en las agendas de los políticos y que realmente empiecen a creerse que puede ser el cabo donde agarrarnos para hablar de sostenibilidad dentro del sistema”.Fernández-Pro, se refirió en estos términos durante el Foro de Médicos de Atención Primaria, donde hizo hincapié en que “un sistema sostenible se tiene que basar en la Atención Primaria, en base a tres criterios claros: profesionales, medios y aumento de la capacidad resolutiva”, puesto que “lo que realmente es insostenible es la precariedad y falta de medios”.Asimismo, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Concha Sánchez, manifestó que “la asistencia pediátrica debe ser equitativa y universal” y destacó que se debe mejorar la distribución de cupos y el tiempo de atención a los pacientes, potenciar la rotación y formación de los residentes de Pediatría por Atenci´n Primaria y reconocer de forma adecuada las condiciones de los pediatras docentes.Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, indicó que la precariedad laboral, la falta de continuidad asistencial y la insuficiencia financiera crónica son los tres principales problemas de la Atención Primaria en la actualidad.En este sentido, afirmó que “hasta que no consigamos un horizonte financiero aceptable y nos convirtamos en el eje asistencial, y no en una mera puerta de entrada sin ninguna posibilidad real de gestión del proceso asistencial, no daremos ese paso al frente” y por ello, abogó por “una reforma estructural y real de la Atención Primaria”.Por último, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Lluis Llisterri, remarcó que “los pacientes son los verdaderos protagonistas del Sistema Nacional de Salud y los receptores de la asistencia sanitaria y, por ello, este año hemos querido hacerle protagonista en este Día Nacional de la Atención Primaria”, ya que ‘El Paciente en el Centro... de Salud’ ha sido el lema elegido este año por el Foro de Médicos de Atención Primaria para conmemorar el Día Nacional de la Atención Primaria.