Marea Blanca pide abordar con la Junta el Plan de Vacaciones, en el que aprecia una "rectificación"

La Marea Blanca gaditana ha pedido poder abordar conjuntamente con la Junta de Andalucía el Plan de Vacaciones del 2017 de la Delegación Territorial de Salud, en el que han apreciado una "rectificación", de la cual se ha congratulado.

Según informa la plataforma cívica en una nota, las decisiones políticas en materia de sanidad que se tomaban hasta el año pasado era el cierre cada vez "más progresivo y por mayores períodos de tiempo" de recursos sanitarios "a todos los niveles", ya sea atención primaria, centros de especialidades, camas hospitalarias, actividad quirúrgica programada, hospitales de días o servicios centrales.

Desde la marea blanca han indicado que las razones que explicaban estas decisiones eran de tipo "economicistas", por lo que con esta fórmula "no se sustituían a los trabajadores que tomaban sus vacaciones reglamentarias y no importaban los efectos negativos que pudieran tener estas decisiones".

"Con estas maneras, entre otros muchos factores, se estaba consiguiendo un deterioro grave del sistema sanitario público andaluz y, como consecuencia, un crecimiento de la contratación de seguros sanitarios privados para complementar las necesidades, lo que genera desigualdades sociales y, como consecuencia, deterioro general de la salud", según han indicado desde la Marea Blanca, que ha apuntado que, en el año 2017, "se ha rectificado y por ello lo celebran".

No obstante, desde la plataforma han señalado que ahora "hay que analizar el por qué no hay profesionales de alguna especialidad en la bolsa de trabajo provincial", algo que justifican a que "después de muchos años sin ofertas laborales dignas han emigrado a otros lugares".

"Una de las razones que han esgrimido el Delegado Territorial de Salud a la marea blanca es la falta de médicos de familia en esta bolsa de trabajo, por lo que hay que modificar la dinámica de ofertas laborales de los últimos años", han continuado.

Asimismo, han apuntado que este factor "no explica el cierre o la ralentización de recursos que no sean de atención primaria y en los que no trabajan estos médicos de familia". Un aspecto que será analizados por la Marea Blanca gaditana "para denunciar a Delegación cualquier déficit"

Igualmente, la Marea Blanca gaditana ha solicitado ayuda para obtener "los datos reales y no oficiales y de las organizaciones sindicales que defiendan la sanidad pública, no por oportunismo, sino por convicción de que el sector público es un elemento imprescindible de cohesión y justicia social".

Todo ello para evitar casos como el de la Delegación que anunció "que existirán tres centros de salud abiertos por la tarde en la ciudad de Cádiz, omitiendo que sólo están abiertos por las tardes para asistencia de urgencias", han recalcado desde el colectivo ciudadano.

"Las versiones oficiales necesitan un contraste permanente porque no dicen habitualmente verdades completas, sino parciales y pueden confundir a la población", han apostillado.