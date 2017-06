Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana una feria de salud en el 30 aniversario de SOCAMFYC

Etiquetas

La Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC) celebra este fin de semana, 9 y 10 de junio, su XXVII Congreso Regional en Las Palmas de Gran Canaria en el que se darán cita 200 congresistas en el Gabinete Literario, y que servirá para celebrar su 30 aniversario con una feria de salud en la Alameda de Colón.

SOCAMFYC es la sociedad de la Atención Primaria en Canarias, con más de 600 asociados, y la que más impacto tiene desde el punto de vista científico y por su implicación en la formación de los MIR, según informó la organización en nota de prensa.

Así, entre las acciones previstas para el aniversario, y como actividad enmarcada en su congreso, SOCAMFYC saldrá este viernes a la calle para prescribir salud a los ciudadanos en un dispositivo que estará integrado por cinco carpas en las que personal sanitario ofrecerá sus consejos en diversas materias: tabaco, cuidadores, aulas de salud, inmigración y deporte.

Al respecto, el coordinador de esta actividad de SOCAMFYC y especialista en Medicina de Familia en el centro de salud de Santa María de Guía, Juan Antonio García, explicaba que el objetivo "es hacer una labor de prescripción social utilizando las herramientas de las que se dispone en Atención Primaria para mejorar la salud de los pacientes".

"Se trata de que la población conozca los productos que ofertan los distintos centros de salud: cuidadores de personas dependientes, programas de ayuda al fumador en Canarias (PAFCAN), aulas de salud en los centros sanitarios para que los mensajes que lleguen a la población por parte de los facultativos sean similares, y que de esta forma sean utilizados de forma generalizada por los pacientes y la comunidad sanitaria", dijo.

Además, en la feria la organización no gubernamental Médicos del Mundo, con la que colaboran diversos miembros de SOCAMFYC, trasladará a la población información sobre materia sanitaria en cooperación e inmigración; mientras que el apartado de deportes, como ejemplo de los planes de actividad física que se está realizando en los distintos municipios, el Ayuntamiento de Agaete explicará los programas que tiene en marcha dirigidos a población joven y que ahora se han ampliado a la edad adulta.

La feria de salud se abrirá este viernes de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el sábado, en el mismo sitio, en la Alameda de Colón, estará abierta de 11.00 a 13.30 horas, y el Grupo de Urgencias de SOCAMFYC impartirá un taller de Reanimación Cardiopulmonar básica.

Así, los profesionales médicos enseñarán en la calle a los ciudadanos como reconocer la situación de parada cardiorrespiratoria y como realizar maniobras de reanimación con compresiones torácicas. Este tipo de situación se evidencia cuando la persona afectada no responde a los estímulos y no respira con normalidad. Entre el 90 y 95 por ciento de los casos de personas que sufren una parada cardiorrespiratoria y no reciben tratamiento inmediato acaban en muerte.