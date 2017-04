Profesionales y sindicatos reclaman un mayor presupuesto en Atención Primaria y eliminar la precariedad laboral

Etiquetas

Profesionales y sindicatos han reclamado este miércoles en el Día Internacional de Atención Primaria un pacto sanitario que acabe con la precariedad laboral y que se aumente el presupuesto que se destina a esta rama sanitaria, con el objetivo de conseguir una calidad asistencial suficiente para que los pacientes no sufran "las listas de espera incontroladas".

Así se han manifestado en declaraciones a los medios el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero; el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro; la presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEPap), Concepción Sánchez; el presidente de la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (SEMFYC), Salvador Tranche; el vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo; y el presidente de la Sociedad española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Lluís Llisterri.

En primer lugar, el presidente de la Organización Médica Colegial ha señalado que en la Atención Primaria "no se han cubierto todas las expectativas" que tenían, debido a que ha vuelto la idea del hospital como centro sanitario de referencia, unido a la crisis económica y financiera que también ha repercutido.

"Ante esta situación de deficiencia económica y financiera, queremos reivindicar la necesidad de cerrar un pacto por los profesionales de la Atención Primaria, un pacto que acabe con la precariedad laboral, que mantenga la continuidad asistencial, que es el eje principal de la relación médico-paciente y que se les dé más capacidad de autonomía y gestión a todos estos profesionales", ha agregado Serafín Romero.

A preguntas de los medios sobre las oposiciones en este área, el presidente de la Organización Médica Colegial ha indicado que lo que debería haber son oposiciones anuales con concurso de traslado, que permitan que los centros se sigan dotando del personal que necesitan.

"Las políticas restrictivas han hecho que no se repongan las jubilaciones y eso ha tenido una amplia repercusión en la calidad de asistencia en este ámbito y a nivel global", ha subrayado.

UN 50% DEL TOTAL

De su lado, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha recalcado que más del 50 por ciento del total de profesionales del Sistema Nacional de Salud trabajan en el ámbito de Atención Primaria y, por eso, los políticos deben hacer un pacto por la sanidad, que incluya "un Consejo Interterritorial dedicado exclusivamente a la Atención Primaria".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEPap), Concepción Sánchez, ha incidido en que la presencia del pediatra de Atención Primaria y de los enfermeros de pediatría llegue "cada vez a más".

En este sentido, ha explicado que "el 25 por ciento de las consultas no están cubiertas por pediatras titulados" y por ello quieren "abrir una ventana muy grande desde el hospital para que los residentes de pediatría vayan durante más tiempo y así conozcan de verdad la pediatría de Atención Primaria y esas plazas queden cubiertas por pediatras".

"NOTABLEMENTE SUPERIOR"

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (SEMFYC) ha propuesto una "apuesta decidida" por incrementar el presupuesto destinado a la Atención Primaria.

En este momento, según Tranche, el presupuesto destinado a la Atención Primaria ronda entre el 13 y el 14 por ciento de media en las comunidades autónomas, aunque ha admitido que en Castilla-La Mancha esta cifra es "notablemente superior, cerca del 25 por ciento o al menos esa es la intención", ha añadido.

Además, ha dicho que otra de sus reivindicaciones es apostar por la autonomía de los profesionales que trabajan en los centros de salud y también que se mejore la capacidad de resolución por parte de los profesionales de Atención Primaria.

PRECARIEDAD LABORAL

El vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha destacado que todos los profesionales y ciudadanos tienen "muy claro" lo que quieren conseguir, pero que la administración no pone en marcha ninguna de sus reivindicaciones.

A preguntas de los medios sobre la precariedad laboral, Del Pozo ha explicado que "la precariedad laboral está presente en contratos temporales que a veces se limitan solo a guardias, contratos que están vinculados a una periodicidad para poder renovar o el tener que cubrir con menos profesionales la capacidad asistencial del total".

"No es que no se quiera trabajar en Primaria, es que no se quiere trabajar con las condiciones que nos imponen en Primaria, esa es la diferencia", ha agregado Del Pozo.

Por último, el presidente de la Sociedad española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha vinculado el Día Internacional de la Atención Primaria con el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes porque, según Llisterri, "los pacientes son la solución y son sus aliados" para que se lleven a cabo estas reivindicaciones.