El SAS señala que el reparto del complemento de rendimiento profesional "ha sido correcto y ajustado a la normativa"

Etiquetas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha apuntado que el reparto y la cantidad correspondiente al complemento de rendimiento profesional (CRP) de este año "han sido correctos y ajustados a la normativa, así como a las tablas salariales de los profesionales del sistema sanitario público andaluz".

Así, y en respuesta al Sindicato Médico Andaluz (SMA) que acusa a la Junta de "hacer caja" con el salario de los profesionales de la sanidad, el SAS señala que "no es de recibo que el sindicato hable de opacidad" cuando desde la Dirección General de Profesionales "se ha remitido un escrito a los sindicatos explicando el reparto y la lista de CRP de la nómina provisional ya calculada".

Ahí, según apunta Salud en un comunicado, se aclaraba que la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en la Ley de Presupuestos al SAS "han sido distribuidos directamente en el proceso de cálculo por la asignación directa del cumplimiento de objetivos".

Además, tampoco ve "admisible" que este sindicato acuse a la administración sanitaria andaluza de "hacer caja", cuando las cantidades destinadas a esta retribución por la calidad en el desempeño profesional "se mantiene estable y se regula, como bien sabe el sindicato, por una regulación autonómica, fruto de un pacto con las organizaciones sindicales".

El SAS dice que cabe hacer hincapié en que el CRP "es objetivo y transparente" y que los importes vienen determinados en base a la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, en su artículo 20, que determina que los complementos de productividad, se percibirán por el personal del Servicio Andaluz de Salud de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente, por lo que el reparto se realiza asignando los créditos autorizados en su totalidad.

Por otro lado, el SAS critica que el sindicato "vuelva a sembrar dudas" sobre el plan de verano, del que se informa en Mesa Sectorial y que se presenta cada año a las juntas de personal de los centros sanitarios andaluces, y asegura que en el mensaje "es claro" y es que en Andalucía "no cerramos camas, no cerramos quirófanos, no cerramos plantas, no cerramos consultas, no cerramos centros" y, además, los recursos "están disponibles siempre y se usan según sea necesario".

"Se reorganizan los recursos y la actividad para una mayor optimización en esta época del año y teniendo en cuenta la ocupación que mantengan los centros, la demanda asistencial que se registre y los horarios más aconsejables ante el aumento de las temperaturas, así como los derechos de los profesionales a sus vacaciones", añade.

Además, el SAS afirma que el sindicato "debería saber" que se ha puesto en marcha una nueva estrategia de mejora del empleo temporal, de forma que se han ofertado contratos de mayor duración (3-4 meses), "fundamentalmente en las categorías con mayor escasez de profesionales". Así, añade, "en el caso de médicos de familia, las ofertas se han lanzado antes que otros años a través de la Bolsa Única y, una vez agotadas las listas de profesionales disponibles en Bolsa, se han publicado convocatorias específicas en los centros y provincias donde ha sido necesario", concluye.