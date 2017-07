El SAS realiza en un mes más de 13.100 contratos para dar respuesta al Plan de Verano en los centros sanitarios

Etiquetas

La Junta ha contratado en este mismo periodo a otros 4.900 profesionales para cubrir bajas y otras incidencias en su plantilla

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado ya casi el 75 por ciento de las contrataciones previstas para todo el Plan de Atención Sanitaria en Verano, superando "por primera vez" el volumen de contratos que se ha realizado un mes de junio, cifra que todos los años no se alcanza hasta el mes de agosto.

Concretamente, se han formalizado un total de 13.115 contratos hasta ahora a través del sistema de Bolsa Única de Empleo del SAS, siendo la categoría que más se ha beneficiado la de enfermería, con 6.481 contrataciones, informa la Junta en una nota.

Estos datos, según ha afirmado la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, reflejan que se ha llevado a cabo "una oferta histórica" de contratos este año, "la mayor desde el comienzo de la crisis económica", que permitirá dar respuesta a las necesidades de personal de los centros sanitarios públicos en Andalucía para garantizar la asistencia sanitaria a la población andaluza y a las personas que visitan la comunidad en vacaciones.

La planificación realizada para este verano, y hasta el 15 de septiembre que comprende el periodo del Plan, alcanzará las 17.500 contrataciones, un 32 por ciento más que el pasado verano, con un presupuesto de casi 108 millones de euros, 26,4 millones más que en 2016.

A los contratos materializados hasta la fecha, hay que sumar otros 4.900 que se han llevado a cabo para cubrir bajas y otras incidencias de personal en los centros, lo que demuestra el importante esfuerzo que está realizando la Administración sanitaria en materia de personal estos meses.

Asimismo, ha recordado que "todos y cada uno de los centros sanitarios permanecen abiertos durante los meses de verano", siendo un total de 49 los hospitales públicos y 1.519 los centros de atención primaria, así como los 370 puntos fijos de urgencias de atención primaria y los 132 equipos móviles de urgencias.

NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA ÚNICA DE EMPLEO

Para materializar todas estas contrataciones, se han realizado cerca de 141.000 llamadas de teléfono a través del sistema de Bolsa Única del SAS, lo que se traduce en más de 5.000 llamadas diarias para cubrir estas ofertas de trabajo.

Esta amplia oferta de contratos ha provocado que se agote la disponibilidad en la bolsa de varias categorías. Otros años, la disponibilidad se ha agotado llegado el mes de agosto, pero este año se ha adelantado esta situación, al ofertar los contratos con más previsión que en temporadas anteriores.

Este miércoles se actualizará dicha bolsa con el último periodo de valoración de méritos a 31 de octubre de 2016 para personal de Enfermería --tanto categoría Enfermera como Enfermera de Áreas Específicas: Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano, Salud Mental y Medicina Nuclear--.

Para dar respuesta a la falta de profesionales en bolsa, el SAS ha puesto en marcha todos los mecanismos incluidos dentro del Pacto de Bolsa en los centros en los que ha sido necesario, reuniéndose con los sindicatos en las mesas de contratación para abordar las soluciones con consenso.

Dentro de estos mecanismos, se ha contactado telefónicamente además con más de 17.000 profesionales del listado adicional y se ha convocado una decena de ofertas extraordinarias a través de los hospitales y las áreas de gestión sanitaria.

SE CONTEMPLAN CONTRATACIONES PUNTUALES FUERA DE BOLSA

De este modo, se contempla la posibilidad puntual de contratar a algún profesional no incluido en bolsa durante los días necesarios para cubrir las ausencias hasta que resuelven las convocatorias específicas que en las mesas de contratación se han acordado. No obstante, se continúa llamando a las personas inscritas en bolsa y gestionando también las renuncias y no respuestas que están surgiendo.

"Toda esta actividad demuestra el buen funcionamiento del sistema de Bolsa Única, el sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos que se encuentra regulado en el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad y que se sustenta en la transparencia del proceso, basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", ha explicado la responsable de la Dirección General de Profesionales del SAS, quien ha señalado que se utiliza un modelo de baremo homogéneo y de procedimiento único para toda Andalucía.

También ha valorado la capacidad de gestión de los centros sanitarios, que está permitiendo la cobertura de las necesidades asistenciales y acordando, en cada momento, con las organizaciones sindicales, la puesta en marcha de los procesos de selección establecidos en la normativa vigente.