LA SEMFYC LANZA UNA CAMPAÑA PARA QUE LOS PACIENTES NO ACUDAN A URGENCIAS

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) promoverá en los Centros de Salud de España consejos para evitar intervenciones médicas innecesarias y con potenciales riesgos, fundamentalmente ante casos de urgencias.Se trata de una acción enmarcada en la iniciativa 'No Hacer' que desde 2014 desarrolla la semFYC, aunque es la primera vez que las recomendaciones se presentarán en forma de póster recordatorio, incidiendo en buenas prácticas concretas.Para poner en marcha la campaña se han elegido tres de las indicaciones que se recopilaban en el documento ‘15 Recomendaciones de No Hacer en Urgencias’. En concreto, los carteles recomiendan que “ante una urgencia hipertensiva no hay que disminuir de forma rápida ni excesiva las cifras de presión arterial”, así como “no prescribir antibióticos en todos los casos de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica” y “no realizar tira reactiva en pacientes con sonda vesical”.“Las tres recomendaciones se han seleccionado en relación a su alta prevalencia en servicios de urgencias”, apuntó el coordinador del grupo de trabajo de Urgencias y Atención Continuada de la semFYC, Ayose Pérez, quien destacó que “estas recomendaciones presentan un uso muy extendido al tiempo que cuentan con escaso, o incluso nulo, nivel de evidencia científica que apoye continuar con este tipo de praxis”.Por último, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, hizo hincapié en que “en el fondo de la campaña prevalece la idea de que, con una base formativa completa y extensiva, el médico de familia cubre un amplio espectro de actividad asistencial que va desde la prevención de la enfermedad, la atención al paciente crónico, las urgencias, o los cuidados paliativos, hasta la gestión sanitaria”.