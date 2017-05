700 expertos presentarán en Pamplona los avances en Medicina Física y Rehabilitación del 17 al 20 de mayo

Etiquetas

Más de 700 expertos en Medicina Física y Rehabilitación se reúnen esta semana, del 17 al 20 de mayo, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte en el 55º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) para abordar las novedades en los campos de actuación de la especialidad médica.

La cita presentará las novedades en neurorehabilitación (ictus, daño cerebral, lesiones medulares, etc), la rehabilitación infantil, musculoesquelética (deportiva, dolor, rodilla, hombro, osteroporosis, etc), rehabilitación médica (linfedema, suelo pélvico, cáncer, patología de la voz, etc). "Desde hace unos años la especialidad médica evoluciona hacia el uso de nuevas tecnologías evaluadoras y terapéuticas y por ello el congreso tratará las novedades en sistemas de evaluación biomecánica, telerrehabilitación, robótica y la ecografía intervencionista", ha destacado en una nota el SERMEF.

El congreso será inaugurado este jueves día 18 de mayo a las 10.30 horas por el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez Cunchillos, y otras autoridades.

El encuentro contará con la participación de figuras mundiales en el campo de la Rehabilitación y Medicina Física. La conferencia inaugural estará impartida por el doctor Walter R. Frontera, reputado médico estadounidense, que hablará sobre 'Avances de la Rehabilitación en las enfermedades crónicas'. Por su parte, el doctor Jorge Jacinto, de Portugal profundizará en los retos actuales de la evaluación biomecánica en pacientes neurológicos. El congreso también contará con la presencia del Jorge Lains, presidente de la ISPRM (Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación) que explicará cuál es la pauta para los próximos años en la especialidad médica.

La presidencia del Comité Organizador ha recaído en María Jesús Condón, jefa de Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Navarra. "El envejecimiento de la población asociado al aumento de las enfermedades crónicas está convirtiendo a la Rehabilitación y Medicina Física en una especialidad cada día más necesaria y demandada, que permite y ayuda al paciente a desempeñar una vida sana e independiente", ha destacado Condón.

"El objetivo de nuestra especialidad médica no es otro que mejorar la discapacidad e integrar al paciente en la sociedad lo mejor posible. Desde hace unos años nuestra especialidad evoluciona hacia el uso de nuevas tecnologías y el intervencionismo", ha explicado. "Hemos pasado del concepto 'me están haciendo rehabilitación', a 'estoy haciendo rehabilitación', ya que gran parte de nuestras terapias necesitan la colaboración activa del paciente", subraya la especialista.