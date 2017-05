Sindicato Médico denuncia malestar entre opositores por el mal funcionamiento de la Ventanilla Electrónica del Candidato

Etiquetas

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha denunciado, este martes, el descontento y preocupación de los opositores a algunas de las plazas convocadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su Oferta Pública ante el mal funcionamiento de la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC).

Según explica el sindicato, la herramienta, que "debería de haber sido una ventana al futuro para miles de opositores", se ha convertido en "un agujero al vacío, un suplico para miles de aspirantes dada la improvisación con la que se ha desarrollado y la escasa formación ofrecida sobre su funcionamiento".

"Desde el respeto a la norma, ya que en octubre de 2015 se publicó una Ley estatal que obligaba a que las relaciones entre Administración y ciudadanía se hicieran por vía electrónica, y la apuesta personal por las nuevas tecnologías", dice el SMA, creemos que "es importante trasladar el malestar tanto de nuestros afiliados como de los opositores que nos han solicitado ayuda dada la importancia de este proceso".

En este sentido, los profesionales médicos consideran que es fundamental que, este tipo de herramientas en donde miles de personas se juegan su futuro laboral y personal, "sean testadas con anterioridad y asegurar su correcto funcionamiento".

Aseguran que se enfrentan a una lucha constante contra el hardware, el software, las conexiones a internet, los navegadores, los certificados electrónicos. "Da la impresión", continúan, que "programan sin entender de baremos y los que bareman no entienden de programación, los que gestionan contrarreloj, los que se equivocan con las prisas, los que corrigen los errores de los que se han equivocado y contra los que no saben y no contestan".

En opinión del Sindicato Médico Andaluz, "el SAS debería de realizar un esfuerzo para que el mecanismo cumpla su función con agilidad antes de que la situación llegue al colapso". No en vano, explican, "ante el colapso se han tenido que ampliar los plazos de presentación de la documentación necesarios para resolver la Oferta de Empleo Público y subsanar errores de esta herramienta en varias ocasiones".