Sindicatos sanitarios se concentrarán este jueves en Sol contra "la lamentable situación" de los trabajadores del SERMAS

Tras la manifestación harán entrega de una carta a Cristina Cifuentes para solicitar una interlocución directa con ella

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han convocado una concentración este jueves a las 12 horas en la Puerta del Sol para protestar contra "la lamentable situación" de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y exigir la interlocución directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Madrid, el sindicato de enfermería Satse, la unión profesional CSIT, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT han criticado este martes el "incumplimiento de todos los acuerdos" alcanzados con la Consejería de Sanidad y han calificado a esta de "incompetente".

La secretaria general de FSS-CCOO, Rosa Cuadrado, ha subrayado que los cinco sindicatos que se han reunido hoy en la sede de CCOO Madrid representan a un total de 80.000 trabajadores de la Sanidad madrileña, que ha sufrido en los últimos años "recortes, pérdida de empleo y cada vez mayor temporalidad en los contratos".

"El Gobierno debe adquirir un compromiso serio", ha declarado la secretaria general de FSS-CCOO, quien ha explicado que, desde el inicio de la crisis, se ha producido una disminución de salario de entre el 25 y el 30 por ciento; una pérdida "de miles de trabajos"; una "modificación sustancial de la jornada laboral"; y "la precarización del empleo" con un 33 por ciento de temporalidad en los contratos.

"La Comunidad de Madrid es la que más PIB tiene de España y la segunda que menos invierte en Sanidad", ha expuesto Cuadrado.

Por otro lado, el responsable del Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios de la FeSP de UGT, Julián Ordóñez, ha reconocido que en los últimos meses ha habido "un cambio de talante" por parte de la Administración Pública, pero que no ha supuesto ninguno "en el fondo".

Así, ha explicado que las negociaciones se incumplen "sistemáticamente con el mantra de Hacienda como excusa", mientras los 80.000 trabajadores de la salud madrileña, "los primeros en sufrir la crisis", todavía no han recibido "ningún reconocimiento por los estándares de calidad conseguidos".

Ordóñez ha llamado a apoyar la concentración convocada este jueves a las 12 horas en la Puerta del Sol, donde, además, entregarán una carta a Cifuentes en la que le solicitarán "un interlocutor válido".

"Sánchez Martos prometió en sede parlamentaria reconocimientos económicos y administrativos que no están en los Presupuestos", ha advertido Ordóñez.

"CONSEJERÍA INCOMPETENTE"

Por su parte, el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha afirmado que la temporalidad se eleva al 44 por ciento entre los médicos y que los trabajadores del SERMAS están siendo sometidos "a una situación lamentable con la pérdida de 7.000 plazas de trabajo".

"En el Clínico se deben 25.000 días de trabajo a los trabajadores", ha ejemplificado Ezquerra, quien ha criticado que desde la Consejería de Sanidad se venden "proyectos no consensuados" y se incumplen "todos" los compromisos alcanzados.

Ezquerra ha manifestado que la Consejería no quiere que haya interinos y que no hay ni concursos de traslados ni bolsas de trabajo. "No hay suplencias; la precariedad es brutal", ha añadido.

"Hasta aquí hemos llegado. Es hora de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se siente con nosotros. Esta Consejería incompetente ya no nos vale de interlocutor", ha concluido el secretario general de AMYTS, que ha asegurado que ya han pedido el cese del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, a quien define como "una cara amable sin poder de decisión".

Además, la secretaria general de CSIT, Rosa María Vicente, ha criticado "la falta de negociación y de actitud para negociar" y ha opinado que se encuentran ante un "momento crítico" de la negociación colectiva de este sector.

Por último, la secretaria general de Satse, Laura de la Calle, ha clamado por "la unidad de acción" y ha pedido que el Gobierno regional se comprometa con los trabajadores de la Sanidad madrileña, que le han permitido "sacar pecho", y revierta los recortes que se han hecho.

Entre los acuerdos incumplidos a los que se refieren estos cinco sindicatos se encuentran el nombramiento de interinos, los descensos de las guardias en sábado, la aprobación de OPEs, la convocatoria de concursos de traslados, la creación de bolsas de empleo en especialidades hospitalarias, o la negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias, así como el reconocimiento del servicio nocturno en el SUMMA 112.