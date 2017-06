Cantabria rechaza el Reglamento del Consejo Interterritorial de Salud porque "no es el que se necesita"

Etiquetas

Real lamenta que en la reunión de este órgano no se han incluido temas de "enorme calado" como la universalidad de la atención sanitaria

La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, ha rechazado la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS) que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado en la sesión plenaria de este órgano, que se celebra este miércoles en Madrid.

"No es el reglamento que necesita nuestro sistema sanitario. El CISNS no puede ser considerado una reunión sectorial más, ya que esa no fue la intención del legislador cuando lo creó en la Ley de Cohesión Sanitaria del año 2003 y en ningún caso se le pueden aplicar las propuestas que tenía el Ministerio en relación con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público", ha explicado la consejera cántabra.

A su juicio, el nuevo reglamento propuesto "invade competencias" de los estatutos de autonomía de las comunidades y le otorga "toda la potestad" al Ministerio de Sanidad, independientemente del objeto de la materia.

Real, que participa en la sesión plenaria, ha lamentado que en el orden del día no se han incluido ninguno de los puntos de "enorme calado" que era "necesario" abordar, entre los que ha citado la universalidad de la atención sanitaria, la retirada de recursos a las comunidades autónomas --como Cantabria--, una adecuada financiación de la sanidad o el Fondo de Cohesión.

La titular de Sanidad de esta región ha precisado que tampoco se contempla la financiación de los nuevos medicamentos, como los prescritos para la hepatitis C, "que el Ministerio propone que tratemos las Comunidades Autónomas, pero que no financia". "Es necesario un acceso justo a los medicamentos, incluidos los de la hepatitis C, que es lo que los pacientes están reclamando".

Y todo ello, ha dicho Real, a pesar del orden del día "tan extenso", con 32 puntos, y "sin ninguna preparación" por parte del Ministerio, que a su modo de ver no ha dado la oportunidad a las comunidades autónomas de hacer las aportaciones que consideraban importantes.

"El Ministerio tiene que escuchar a las comunidades autónomas, porque no vamos a permitir una recentralización de la sanidad ni que se pasen por alto nuestras competencias", ha concluido.

REUNIÓN

El Pleno del CISNS se reúne después de 14 meses sin convocar, a pesar de que el Gobierno de la nación hace más de 6 meses que tomó posesión.

De forma previa, la semana pasada tuvo lugar una comisión delegada en la que, según Real, "no se ha escuchado ninguna de las aportaciones de las comunidades autónomas y que nos hubieran evitado un orden del día tan extenso y hubieran permitido preparar y debatir muchos más los puntos incluidos".

El CISNS es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado.

Entre sus funciones figura la de promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado.

En él está representada la Administración del Estado pon la ministra de Sanidad y las Comunidades Autónomas pon los consejeros del área respectivos.