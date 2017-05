EL PSOE PIDE QUE EL SNS INCLUYA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS AREOLAS DE MUJERES MASTECTOMIZADAS

Etiquetas

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a mastectomía.La proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, hace hincapié en que esta técnica no se incluye en la actualidad como una prestación básica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que se está configurando como una respuesta adecuada en numerosos casos de mujeres sometidas a mastectomía.En este sentido, explica que la micropigmentación puede contribuir a las secuelas psicológicas que el padecimiento de esta enfermedad acarrea, en numerosas ocasiones, a las mujeres, incluso una vez superado el cáncer.El Grupo Socialista defiende que el cáncer de mama necesita “un importante esfuerzo, preventivo y asistencial por parte de la sanidad pública”, teniendo en cuenta que “el cáncer de mama es, en la actualidad, una de las patologías más relevantes que sufren las mujeres y que afecta a unas 20.000 mujeres al año en España”.Asimismo, también se votará una proposición no de ley del Grupo Popular que pide al Gobierno que siga impulsando la Educación para la Salud desde el ámbito sanitario de forma que todos los ciudadanos tengan una información adecuada sobre conductas o factores de riesgo y sobre estilos de vida saludables y desde el ámbito educativo, promoviendo programas específicos tanto para el alumnado como para padres y madres en los centros educativos.Otra de las PNL que se votarán, en este caso también perteneciente al Grupo Socialista, hace referencia a combatir el despilfarro alimentario, instando al Gobierno a que adopte medidas que favorezcan la donación de la comida que desechan las cadenas de restauración a bancos de alimentos, aunque “salvaguardando siempre los máximos niveles de seguridad alimentaria”.