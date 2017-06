La nueva Ley de Salud valenciana priorizará la "gestión pública directa" y creará áreas supradepartamentales

Etiquetas

Incluye un capítulo dedicado a la "olvidada" salud mental, a la farmacoterapia integral y da rango de ley a donaciones y trasplantes

La futura Ley de Salud valenciana establece que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios se llevará a cabo "preferentemente" mediante la "gestión pública directa", aunque "no excluirá la colaboración con el sector privado" siempre que sea "complemento" de lo público, "no como sustituto".

La nueva normativa creará además áreas supradepartamentales de salud, compatibles con la división actual de la Comunitat Valenciana en 24 departamentos, para compartir recursos y el trabajo en red, para garantizar a todos los usuarios el cien por cien de las prestaciones. Se incluye también un capítulo dedicado a la salud mental, hasta ahora "olvidada" en la norma vigente, y se confiere rango de ley a la donación y trasplantes de órganos y células madre.

Así lo ha anunciado este viernes la titular de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que ha aprobado el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana.

Según la consellera, la ley actual se aprobó "de forma precipitada antes de las pasadas elecciones autonómicas", por lo que está "incompleta" y "plagada de importantes olvidos". La modificación aprobada hoy por el Consell quiere "subsanar los olvidos de la norma vigente" y a su vez apostar "de forma decidida por el modelo de gestión pública directa de la sanidad valenciana".

En este sentido, ha subrayado que "se opta por dar preferencia a la gestión directa porque se considera el sistema que da mayor garantía de equidad a la ciudadanía en el acceso a los servicios y actuaciones sanitarias" y de más calidad, ha agregado.

La nueva ley señala que la sanidad privada será "complemento a lo público, nunca sustituto" e incluye una "alusión expresa" a "ir finalizando" con el actual modelo de concesión sanitaria desarrollado en la Comunitat Valenciana de forma integral y "no en otras CCAA", ha puntualizado Montón.

No obstante, ha querido matizar que esto "no significa que no se vaya a seguir colaborando con el sector privado en aquellas cuestiones que sean necesarias". "A nadie se le escapa que la licitación del concierto de hemodiálisis o del transporte sanitario está haciendo su recorrido y esto es una colaboración", ha ejemplificado.

"Lo que estamos plasmando en la ley es que la sanidad valenciana sea preferentemente pública, sin que esto sea obstáculo alguno para seguir colaborando con el sector privado, pero las cuestiones que atañen a la planificación y al corazón de la sanidad publica valenciana, en salvaguarda de la calidad y equidad, debe ser gestión pública directa", ha sentenciado.

El texto de la nueva normativa hace referencia también a que la Conselleria establecerá las medidas y cauces necesarios para "garantizar la universalidad y la equidad, evitar cualquier discriminación y reducir las desigualdades".

Asimismo dedica un capítulo a la salud mental, "una de las áreas más olvidada en la atención sanitaria", ha lamentado Montón. El nuevo texto "corrige el error que supuso no incorporar la salud mental en la elaboración de norma anterior" e incorpora aspectos relativos a coordinación entre consellerias con competencias, Sanidad Universal e Igualdad y Políticas inclusivas, para dar una atención integral a la salud mental con el objetivo final de "la recuperación y la inclusión en la sociedad", ha apuntado.

Se añade también un capítulo a la atención farmacoterapéutica integral que insta a impulsarla con "equidad", de forma que "todas las personas reciban una prestación famacoterapéutica integral, óptima, segura y eficiente" en todos los ámbitos asistenciales y en todas las etapas del proceso y puedan acceder al tratamiento más eficiente. También se incluye la promoción del uso racional y armonizado del medicamento.

A la donación y trasplantes de órganos y células madre, el texto de la nueva normativa concede rango de ley al fomento de la actividad de donación y trasplantes y señala que se promoverán las actuaciones necesarias para fomentar la donación voluntaria y gratuita de sangre, órganos, tejidos y células, incluyendo células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea de eficacia científica demostrada.

ÁREAS SUPRADEPARTAMENTALES CON EL 100% DE LAS PRESTACIONES

Por otra parte, se establece un nuevo nivel organizativo de la red pública que crea reas supradepartamentales compatibles con los 24 departamentos de salud en los que se organiza la Comunitat para posibilitar "una mejor cobertura asistencial de la población, un mejor aprovechamiento de recursos públicos generando alianzas entre los departamentos y favoreciendo el trabajo en red", de modo que los pacientes puedan acceder al cien por cien de las prestaciones.

En este sentido, ha explicado que en el caso de Requena, por ejemplo, "hasta hace poco no había servicio de oncología y los pacientes tenían que ir a otros hospitales de rango superior. Ahora se pretende "ordenar flujo de pacientes para que se pueda trabajar en red y esté más claro cual es su hospital de referencia para tener el cien por cien de la prestación". Requena, ahora, tiene una colaboración con el Hospital General de Valencia en temas de oncología que hace que los profesionales se desplacen a Requena y no los pacientes a Valencia, además de facilitar la coordinación en tratamientos, seguimiento y revisiones.

Se trata de "compartir recursos y trabajar en red para que todos pacientes acceso equitativo", ha subrayado Montón.

Además, respecto a la investigación biomédica y sanitaria, se potencia la estructura de los centros de investigación con la posibilidad agruparlos en un consorcio que permita establecer alianzas para sumar recursos y poder así obtener más fondos en ayudas competitivas.

A ello se suma la creación del 'Observatorio Valenciano de Salud', una plataforma de acceso público que incluirá información relevante sobre resultados y determinantes en salud para la población de la Comunitat Valenciana.