MADRID. MÁS DEL 90% DE LOS HOTELES MADRILEÑOS ADAPTAN SU OFERTA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS CLIENTES CELÍACOS

- En el marco del Día Nacional del Celíaco. Más del 90% de los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid han adaptado los productos que ofrecen en sus desayunos para garantizar la seguridad alimentaria de los clientes celíacos y cada vez son más los establecimientos que lo hacen extensible a las comidas y cenas, según informó la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).Entre 2015 y 2017 el número de personas con algún tipo de intolerancia al gluten se ha incrementado en más de un 70% a nivel nacional, siendo Madrid uno de los principales focos de dicho aumento, según señala el ‘Estudio Schär de los trastornos relacionados con el gluten y la dieta sin gluten dentro y fuera del hogar’, elaborado por la empresa europea de alimentación sin gluten distribuidora de productos al consumidor final y al sector Horeca a través de su división Dr. Schär Foodservice.Ante el repunte del número de celíacos en los últimos años, muchos hoteles optan por replantear su oferta gastronómica incorporando productos sin gluten en sus desayunos, comidas y cenas con la finalidad de que el turista no tenga que "preocuparse por ningún aspecto y mucho menos por uno que está tan íntimamente relacionado con la salud”, señaló la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.“Teniendo en cuenta que cada vez se diagnostican más casos de celiacos en todo el mundo, es fundamental que los hoteles estemos preparados para poner a disposición de nuestros huéspedes una alternativa libre de gluten y que genere confianza”, señaló De Miguel, quien puso en valor la versatilidad del sector a la hora de adaptarse a las nuevas demandas de los clientes.Por otro lado, la secretaria general de la AEHM destacó que si bien el Reglamento 1169/2011 establece una lista con sólo 14 alimentos que es obligatorio declarar (cereales, crustáceos, frutos secos con cáscara etc.), cada vez son más los hoteles que están aumentando este listado con el objetivo de ampliar sus propuestas gastronómicas.“El sector hotelero está muy concienciado con esta intolerancia, por lo que aplicamos rigurosos métodos de control a la hora de poner sobre la mesa un plato para un celiaco. No obstante, el reto reside en que todos los agentes implicados rememos en la misma dirección (hosteleros, administraciones, proveedores etc.), ya que sólo de este modo podremos continuar avanzando en este campo”, concluyó De Miguel.