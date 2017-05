EL DÍA NACIONAL DEL CELÍACO PROTAGONIZA EL CUPÓN DE LA ONCE

Etiquetas

El Día Nacional del Celíaco, que se celebra el 27 de mayo, protagoniza el cupón de la ONCE del jueves 4 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones apoyarán a las personas celíacas y a sus familias, representadas por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).La FACE, constituida en 1994, está integrada por 17 asociaciones de celíacos distribuidas por toda España con el objetivo de coordinar el esfuerzo y la labor realizada por sus miembros en la defensa de sus derechos, para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas y conseguir su integración social. Esta función la realiza a través del apoyo directo a las personas celíacas y sus familiares, la realización de campañas de difusión y concienciación, la investigación y la seguridad alimentaria.La FACE está formada principalmente por las 20.000 personas asociadas a las diferentes asociaciones de celíacos que la integran y entre sus funciones se encuentran apoyar a las personas celíacas y sus familiares, promover el cumplimiento del protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, contribuir a la integración y normalización social de las personas celíacas y fomentar la investigación médica que pueda conseguir mejoras para las personas celíacas.La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles, cuya prevalencia estimada en los europeos y sus descendientes es del 1%, siendo más frecuente en las mujeres, con una proporción de dos a uno, aunque el 75% de los pacientes está sin diagnosticar.Los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca son pérdida de peso y apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa muscular y dolores abdominales, entre otros. Su tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten durante toda la vida.El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales, como legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten: arroz y maíz. Deben evitar, en la medida de lo posible, los alimentos elaborados y/o envasados, ya que en estos es más difícil garantizar la ausencia de gluten. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.