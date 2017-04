Page "llama la atención" a los grupos políticos para "no jugar con la salud de la gente" rechazando los presupuestos

Etiquetas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha realizado una "llamada de responsabilidad" de todos las fuerzas políticas para "no jugar con la salud de la gente" rechazando los presupuestos". "Se puede jugar a muchas cosas pero en política no todo vale, no se puede jugar con los servicios públicos", ha dicho.