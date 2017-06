Podemos pide mejoras en dependencia, interinos y sanidad para apoyar las cuentas y rechaza que sean condiciones nuevas

Etiquetas

García Molina condiciona su apoyo a los presupuestos a que éstos estén "al servicio de la gente y no al servicio del PSOE"

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y diputado regional, José García Molina, ha exigido ahora al Gobierno autonómico soluciones en el ámbito de la gestión del sistema de dependencia, para la situación de los trabajadores interinos o para paliar las listas de espera y revertir las derivaciones sanitarias para que los dos diputados de la formación apoyen un futuro Proyecto de Ley de Presupuestos, si bien ha rechazado que se trate de nuevas condiciones, ya que son premisas que ya figuraban en su hoja de ruta, en sus enmiendas parciales a las cuentas rechazadas e incluso en las "promesas" del PSOE.

En rueda de prensa, García Molina ha condicionado el apoyo de su grupo parlamentario de cara a la próxima negociación de un segundo intento de sacar adelante los presupuestos regionales a que éstos "estén al servicio de las necesidades de la gente" y no "al servicio del PSOE".

Así, ha explicado el punto de vista salido de la primera reunión del nuevo Consejo Ciudadano de Podemos reunido este miércoles, de que salió "una visión unánime de que en su momento no había que aprobar unos presupuestos que no acababan de dar el giro político prometido con el acuerdo de investidura".

En su opinión, el fallido Proyecto de Ley de Presupuestos era una "señal inequívoca de la inanición y parálisis absoluta de este Gobierno", un Ejecutivo que desde que se rechazaron las cuentas el pasado mes de abril "no ha hecho nada, sólo criticar a las demás fuerzas políticas".

El líder de la formación morada ha recordado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, pidió "esperar a la foto que salía de las primarias de Podemos" para afrontar de nuevo la negociación de los presupuestos, "y ahora dice que hay que esperar a la foto del Congreso Federal del PSOE".

"Le gusta mucho la fotografía, pero como tengamos que estar esperando a que encuadre y enfoque, nos vamos a desesperar. Por mucho que le guste la fotografía tiene el enfoque desviado", ha afirmado.

INTERINOS, DEPENDIENTES Y LISTAS DE ESPERA

En este punto, ha asegurado que su formación "no puede sentarse a negociar" de nuevo los presupuestos si "no se tiene en cuenta lo que pasa con los interinos de la región, que son los más maltratados de todo el país".

"Y no podemos negociar presupuestos si no se dan soluciones reales a las listas de espera. La gente no puede estar esperando por su salud. Si no hay un plan decidido en lo político y presupuestario para abordar las derivaciones sanitarias, es difícil que nos entendamos", ha aseverado.

Ha sumado a esta exigencia que se ponga en marcha "una apuesta decidida para resovler la situación de los dependientes de la región", al tiempo que ha reclamado que desde la Comunidad Autónoma se dignifique la política "en un sentido amplio".

Con todo esto, se ha mostrado "dispuesto a negociar", pero insistiendo en que "estas son" las exigencias a la hora de afrontar el diálogo.

En este punto, ha dicho al Gobierno autonómico que si tiene la intención de "hacer algo", que lo comunique directamente a los grupos parlamentarios, y no lo haga a través de la prensa.

García Molina, que ha rechazado que se trate de nuevas condiciones, ha dicho que estas propuestas ya estaban reflejadas tanto en la hoja de ruta inicial de Podemos como en "las promesas del PSOE, firmadas algunas de ella incluso en mesas sindicales".

"Si quieren negociar los presupuestos, que éstos estén al servicio de la gente y no al servicio del PSOE", ha sentenciado.