La delegada de Salud respeta las manifestaciones pero rechaza la petición de dimisión de la plataforma sanitaria

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, ha rechazado la petición de dimisión que le ha hecho la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén, aunque ha manifestado que respeta "todas las manifestaciones y todas las opiniones.

En declaraciones a los periodistas, Vega ha querido "dejar claro" que todos los órganos de participación existentes en los distintos recursos sanitarios están activados, incluido el Consejo Provincial de Área que está convocado para el próximo 10 de febrero. En este sentido, la delegada ha apuntado que "no se trata de un problema de participación ciudadana" como sostiene la plataforma, aunque ha reconocido que este aspecto puede ser "mejorable".

En este sentido, ha indicado que el Consejo Provincial es un órgano que "tiene que estar activo" por lo que se ha comprometido a convocarlo cada cuatro meses y de atender personalmente las peticiones que lleguen por vía de urgencia porque se trata de "la visión provincial y ha estado ausente durante estos años".

Ha recordado que el modelo sanitario andaluz está basado en la unidad de gestión clínica y eso significa que "los profesionales y la práctica profesional se pone al servicio de la gestión de los recursos sanitarias, de manera que de abajo arriba van aportando sus propuestas".

VE "PELIGROSO" SALIR DEL "DEBATE TÉCNICO"

Ha añadido que es "peligroso y creo que no es el mejor camino sacar del debate técnico lo que son las soluciones funcionales que tienen que tener los recursos públicos" y ha añadido que personalmente "no me voy a meter nunca en las soluciones, y en las propuestas de mejora que los profesionales tienen que aportar a la mejora del sistema".

Para Vega, la función de una delegación está "en la planificación general, la búsqueda de recursos y en ver las debilidades que podamos tener en la provincia" y en estas cuestiones ha dicho que se está "empleando con gran esfuerzo".

Ha pedido "dejar" la parte competencial de los facultativos para ellos, la de los enfermeros para ellos y la de los representantes de los trabajadores "en los aspectos que afectan a las relaciones laborales, y no más".

"Lo que temo es que estamos sacando las cuestiones de su sitio", ha dicho Vega y ha apuntado al "análisis crítico y reflexivo" que ha hecho el PSOE sobre materia sanitaria en la provincia con "propuestas de mejora respaldadas por el consejero y que son más ambiciosas que aquellas que están planteando la propia marea".

Sobre la Plataforma de Jaén ha indicado que "todavía no se ha dirigido a esta Delegación y todavía no ha presentado un documento a esta delegada", al tiempo que ha señalado que "nunca me han pedido una reunión". Para la delegada, esto evidencia que "hay una clara intención de situar este debate en otros espacios" cuando precisamente, según la delegada, hay espacios abiertos para el debate.