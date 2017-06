LOS PACIENTES CRÓNICOS ASEGURAN QUE LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE LAS CCAA DIFICULTAN EL ACCESO AL TRATAMIENTO

Etiquetas

El 66% de los pacientes crónicos aseguran que las diferentes políticas de las comunidades autónomas son la principal barrera para acceder al tratamiento que requieren, mientras que ocho de cada 10 de estos pacientes afirman que el Sistema Nacional de Salud necesita cambios, según las conclusiones del IV Barómetro EsCrónicos 2017.La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) presentó este martes en Madrid los resultados de su IV Barómetro EsCrónicos 2017. Su presidente, Tomás Castillo, subrayó que “las diferencias entre las comunidades autónomas en la atención sanitaria es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los pacientes. Hay CCAA e, incluso, hospitales que subvencionan unos tratamientos o ayudas técnicas y otras, no. A los desplazados se les ponen límites en el número de medicamentos recetados, no se les deriva a especialistas o no se realizan análisis si no son urgentes”.Por ello, indicó, “se lo hemos trasladado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías con el ruego de que este asunto se trate en el Consejo Interterritorial que se celebra mañana, martes, aunque vemos una vez más que este asunto no aparece en el orden del día”.Según los resultados de este Barómetro, que recoge la opinión de los pacientes crónicos entre enero y marzo de este año, este colectivo le da una nota de 6,4 a la atención sanitaria recibida. También es significativa la calificación de los servicios de Urgencias, ya que cuatro de cada 10 consideran que es muy mala.Además, el profesor Millán Arroyo, de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de este estudio, explicó que ocho de cada 10 encuestados afirman que el Sistema Nacional de Salud necesita cambios y cuatro de cada 10 consideran que estos cambios deben ser “importantes”. Por primera vez, desde 2014, casi uno de cada 10 pacientes considera que el modelo sanitario actual ya no es válido.En cambio, los pacientes crónicos valoraron muy positivamente la atención recibida por médicos generalistas y especialistas. En cuanto a las mejoras que deberían ser prioritarias para los gestores de la sanidad pública, la POP pide eliminar las diferencias asistenciales entre CCAA, favorecer la continuidad asistencial, mejorar la atención en Urgencias y potenciar el trabajo de las asociaciones de pacientes.