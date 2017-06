LA ENDOMETRIOSIS PROVOCA UNAS PÉRDIDAS POR ABSENTISMO LABORAL DE 16.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO

Etiquetas

La endometriosis provoca en España unas pérdidas por absentismo laboral de cerca de 16.000 millones de euros al año, según afirmó este miércoles el doctor Francisco Carmona, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Clinic de Barcelona en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.A petición del Grupo Parlamentario Mixto, este experto compareció para informar sobre la incidencia de la endometriosis en España, así como de las necesidades para su estudio y tratamiento. El doctor Carmona explicó que la endometriosis es una patología ginecológica crónica de causa desconocida caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y que provoca una reacción inflamatoria crónica. Aunque no existen datos epidemiológicos, se estima que esta enfermedad afecta al 10% de las mujeres en edad fértil y a veces el diagnóstico puede ser complicado, por lo que se hace difícil el manejo de sus síntomas que deterioran la calidad de vida de estas pacientes.“El fuerte dolor es uno de sus síntomas. Estas mujeres tienen dolor con la menstruación y también en las relaciones sexuales. Por este dolor, las mujeres pierden unas 10,8 horas laborales de media a la semana porque este síntoma no les permite trabajar de forma adecuada. De hecho, ayer se entregaron en este Congreso de los Diputados más de 200.000 firmas para crear un Plan Nacional contra la Endometriosis”.Ante esta situación, este experto pidió la creación urgente de unidades especializadas para el tratamiento de esta patología en todas las Comunidades Autónomas con equipos multidisciplinares que “reduzcan el tiempo del diagnóstico y que en estos momentos se sitúa entre los cinco y diez años”. Además, subrayó la necesidad de tener datos epidemiológicos serios para conocer la dimensión de esta patología y así promover políticas sanitarias.La diputada del Partido Popular María Eugenia Romero señaló que “no soy médico pero si enferma de endometriosis grave. Aunque he sido bien tratada por los profesionales sanitarios, es cierto que los actuales tratamientos son paliativos y no curativos. Pediría que se fomentara la investigación para averiguar la causa de esta enfermedad”.