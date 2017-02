Etiquetas

Las terapias relacionadas con la clonación capital revolucionarán el tratamiento de la alopecia en los próximos años, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el un curso sobre Tricología celebrado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y organizado por el director de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del centro hospitalario, Sergio Vañó, y el jefe de servicio de Dermatología, Pedro Jaén.

Allí, se han puesto de manifiesto las últimas investigaciones sobre la alopecia androgénica, las más frecuente, entre las que destacan, además de la mencionada anteriormente, el uso de los fármacos antiandrógenos como, por ejemplo, las infiltraciones locales o la vía tópica. Además, los expertos han comentado la terapia con infiltraciones de dutasterida, un "novedoso" tratamiento que permite aumentar la efectividad del tratamiento clásico con minoxidil y finasterida.

Del mismo modo, se han discutido las últimas publicaciones científicas en las que se demuestra la efectividad y seguridad a largo plazo del uso de finasterida y dutasterida en el tratamiento de la alopecia androgénica masculina y femenina.

También se han expuesto las últimas novedades de otras terapias, como el láser de baja potencia, los fármacos agonistas y antagonistas de las prostaglandinas (setipiprant), el plasma rico en plaquetas y los tratamientos que actúan a nivel de las células madre foliculares, como los fármacos tópicos agonistas de la vía Wnt-betacatenina, el lipoaspirado de células madre mesenquimales o la clonación capilar.

ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE LA ALOPECIA AREATA

Por otra parte, y respecto a la alopecia areata, se han presentado las últimas novedades referentes a los fármacos anti-JAK (ruxolitinib, tofacitinib, baricitinib), tratamientos experimentales pero que están obteniendo excelentes índices de efectividad en los ensayos clínicos.

Asimismo, se han mencionado también las novedades en las terapias clásicas, como la pauta de tratamiento con minipulsos de dexametasona publicada por el doctor Vañó y su grupo de investigación en la revista 'Journal of the American Academy of Dermatology' en 2016.

En relación a las alopecias cicatriciales, se han abordado los últimos avances en alopecia frontal fibrosante, alopecia que ha aumentado su incidencia de forma vertiginosa los últimos años y cuya causa aun es una incógnita.

Y es que, los estudios recientes han apuntado a la utilidad de los medicamentos antiandrógenos en su tratamiento (dutasterida, finasterida), si bien esta alopecia está siendo motivo de diferentes estudios desde la Unidad de Tricología del Hospital Ramón y Cajal.

Finalmente, durante el encuentro se han debatido las novedades en trasplante capilar, en tricoscopia, en los aspectos cosméticos del cabello y en tricología infantil.