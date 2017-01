Voro: "Es un mazazo importante a nivel psicológico"

Etiquetas

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', ha reconocido que el empate en Pamplona supone "un mazazo importante a nivel psicológico" para su plantilla, lamentando que "la moneda siempre cae hacia el mismo lado" esta temporada.

"Hoy es un mazazo importante a nivel psicológico porque de estas hemos tenido más de una durante esta temporada. El equipo ha querido y en algún aspecto no le ha acompañado la fortuna. Mañana toca levantarse y seguir trabajando, no queda otra", se resignó Voro ante la prensa.

El técnico reconoció que sus jugadores quedaron "hundidos" tras perder dos puntos a última hora contra Osasuna. "Nos han empatado en la última acción del partido y es algo que nos ha pasado durante toda la temporada, últimamente la moneda siempre cae hacia el mismo lado. Ha sido un partido de mucha lucha física, el campo no estaba para muchas cosas. Es una pena por la necesidad que teníamos. Lo hemos tenido en la mano y prácticamente se ha ido al final", lamentó.

Pese al mal momento que atraviesa el Valencia, Voro se siente "optimista". "Hoy hemos competido y no es fácil en la situación en la que estamos. Hoy en día ganar un partido con facilidad no existe en el fútbol. El equipo siempre ha ido a por el partido, no se ha confirmado con el empate, y lo hemos tenido al alcance de la mano", subrayó.

Además, el entrenador dijo que, salvo nuevas noticias, está mentalizado para seguir en el cargo hasta final de temporada. "A mí no me han dicho lo contrario y sigo adelante. No me preocupa en absoluto, yo voy a dar lo máximo", zanjó.