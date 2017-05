Obras Públicas garantiza que las obras de mejora de enlaces y conexiones en la TF-5 se iniciarán este año

Etiquetas

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha garantizado este jueves que antes de que finalice el año, se iniciarán las obras de mejora en enlaces y conexiones en la TF-5, entre Tacoronte y Las Chumberas.

En un desayuno informativo organizado por la 'Cadena Ser', ha comentado que el convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife está casi a punto, "a falta de la firma", y no incluirá transferencia de competencias --hay informes negativos--, pero sí fórmulas de colaboración entre ambas administraciones.

Rodríguez ha dicho que con este convenio, se pone solución al "entuerto" que había entre las dos instituciones y servirá para afrontar, con cargo al Fdcan, el cierre del anillo insular, una obra "estratégica" para Tenerife.

Además, ha detallado que con cargo al nuevo convenio de carreteras, que entraría en vigor en 2018, se ejecutarán el carril BUS-VAO en la TF-5 y el carril adicional en la TF-1, y va a solicitar al Estado que participe económicamente en el mantenimiento de las carreteras de interés general de las islas.

Sobre la enmienda de NC a los PGE solicitando 15 millones para la mejora de la TF-5, ha criticado que se quieran levantar "falsas expectativas" y generar una "frustración" en los ciudadanos, ya que al no haber proyectos y no estar incluida en el convenio de carreteras, no se puede acometer. "No se puede gastar 15 millones en cinco meses", ha explicado.

LA TERMINAL DEL SUR, "VERGONZOSA"

Sobre el aeropuerto Tenerife Sur, ha admitido que la situación de la actual terminal es "vergonzosa" porque está "obsoleta", y la adicional no tiene los servicios necesarios y los propios operadores aéreos se niegan a utilizarla.

Por ello, ha comentado que hay negociaciones abiertas entre el Gobierno de Canarias, el central y el Cabildo para que se construya una terminal nueva "en condiciones", al tiempo que se reclama la cogestión de los aeropuertos, con un sistema similar al de las autoridades portuarias.