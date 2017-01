Sara Carbonero muestra a su hijo Lucas en Instagram

Etiquetas

El 2016 ha sido un año de cambios para Sara Carbonero. En 2016 estrenó como presentadora de 'Quiero ser', del reality más fashion de la televisión que no triunfó en Telecinco pero sí en Divinity y en la web de la cadena de Mediaset, amadrinó más eventos que nunca y fue mamá por segunda vez de Lucas, "lo mejor del año".

Antes de que acabara 2016, la periodista compartió en las redes sociales una imagen de su pequeño, la primera vez desde que nació el pasado junio en la que se le ve el rostro. "Lo mejor del 2016 has sido tú", ha escrito Sara Carbonero sobre la fotografía del niño que guarda un gran parecido con su hermano Martín Casillas.

Lo mejor del 2016 has sido tú. #Lucaslocura #revolución #lossegundostienenelcieloganado #nuestramáquinadereir Una foto publicada por Sara Carbonero (@saracarbonero) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:25 PST

La presentadora había mostrado en alguna ocasión a Lucas en su cuenta de Instagram, pero no su rostro. De Martín, el mayor, ha publicado alguna foto de su cara.

Hoy se celebra el Día Universal del Niño. Un día que nos recuerda que debemos seguir luchando por los derechos y el bienestar de todos los niños del mundo, en especial de aquellos niños más desfavorecidos. Todos los niños tienen derecho a la salud, la educación, la protección, la integración ,al auxilio y a la igualdad independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. No debemos olvidar que ellos son el colectivo más vulnerable y el que más sufre las crisis del mundo. Los niños son el futuro pero también el presente. #díainternacionaldelniño #Esoslocosbajitos Una foto publicada por Sara Carbonero (@saracarbonero) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 9:23 PST

"A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción..." Dos años ya desde que llegaste a nuestras vidas para revolucionarlo todo, hacernos ver lo que realmente importa y enseñarnos lo que es el amor incondicional . #felicidades #Martín #sunshine Una foto publicada por Sara Carbonero (@saracarbonero) el 3 de Ene de 2016 a la(s) 9:05 PST

"Como bebés físicamente sí que son parecidos. Lucas se parece un poco más a Iker pero no sé todavía. De carácter es un bebé, es bastante bueno, tranquilo, duerme bien y come muchísimo", contó hace unos meses la que fuera presentadora de los deportes de Telecinco.

Tanto Sara como Iker Casillas son celosos de su intimidad, tanto que aunque el pequeño Lucas se bautizó en Oporto hace unas semanas hasta ahora no ha trascendido la noticia. La periodista ha aclarado en su blog que no ha sido un bautizo secreto.

"Por cierto, me hace un poco de gracia que todo aquello de lo que algunos compañeros de los medios no se enteran con antelación sea considerado "secreto", cuando en esta caso solo fue una celebración íntima, no fue ningún secreto)", contó.