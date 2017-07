Etiquetas

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) eludieron opinar sobre los rumores que podrían situar al español Fernando Alonso como futuro compañero de alguno de ellos, dejando claro que están muy contentos tanto con Valtteri Bottas como con Kimi Raikkonen.

"Yo estoy muy contento con el compañero que tengo, no es un pensamiento que se me pase por la cabeza", se limitó a comentar el británico. "No soy resposable de firmar a los pilotos, pero si pudiera decir prefiero a Kimi", zanjó el germano.

En el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, el italiano Flavio Briatore, exjefe del piloto asturiano, dejó caer el rumor de que el bicampeón del mundo, que termina contrato con McLaren este año, podría tener opciones de volver a Ferrari o de fichar por Mercedes.