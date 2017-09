Berizzo: "Sarabia nos llenó de orden y empezamos a ganar control"

Etiquetas

El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, vio mucho "mérito" en el empate (2-2) de este miércoles en Anfield en el estreno de la Liga de Campeones, donde mejoraron en la segunda mitad con la entrada de Pablo Sarabia para gozar de "orden" y "control" ante el Liverpool.

"El resultado deja sensaciones muy positivas. Conseguir un empate después de la primera parte en la que nos costó mucho tiene mérito. Por banda nos creaban peligro y en la segunda conseguimos equilibrar eso y empezamos a construir y a generar un partido mucho más sólido desde la defensa, subiendo líneas y creyendo en el resultado que nos llevamos", indicó tras el duelo.

El argentino valoró la entrada tras el descanso de Sarabia, para cerrar con un 2-2 positivo en una plaza exigente. "Ordenamos la mitad del campo con la entrada de Sarabia. Nos llenó de orden y empezamos a ganar control sobre el rival. En las bandas que nos hacían daño empezamos a sumar y fuimos soltando fútbol hasta encontrar el empate e incluso ganar en la última acción. Es para valorar porque es un campo muy difícil y seguimos siempre pensando que estábamos dentro del partido para seguir compitiendo", afirmó.

Además, Berrizo explicó su expulsión, por desviar el balón en dos ocasiones. "La jugada de la expulsión es una rectificación que quiero hacer con respecto a una acción similar que sucede previamente, en la que me equivoco. Quiero corregir mi error y el único que no lo entiende como tal es el árbitro y me expulsa. De nada servía que yo quisiera perder tiempo con el resultado en contra", finalizó.