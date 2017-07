Luis Fernando Muriel: "Mi objetivo es marcar muchos goles"

Etiquetas

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel dejó claro que su objetivo en el Sevilla, por el que ha firmado por las próximas cinco temporadas, es "marcar muchos goles", dejando claro que para él es "una motivación" el precio que ha pagado por él el club andaluz.

"He tenido un crecimiento a nivel futbolístico en los últimos años y me marco muchas metas. No me gusta hablar de números, pero uno de los objetivos es marcar muchos goles. Como delantero, esa es una de mis responsabilidades, así como aportar mucho al club", declaró Muriel en su presentación como nuevo jugador sevillista recogida por la web del club andaluz.

El sudamericano, que llega procedente de la Sampdoria italiana y que estuvo "apartado de la negociación", se mostró "contento" de su llegada al equipo de Eduardo Berizzo "porque es una oportunidad muy linda que esperaba hace mucho tiempo". "Tengo ganas de demostrar lo que puedo dar", añadió.

"Aparte de lo linda que es la ciudad, de lo que me habían hablado y de las referencias que había pedido, esperaba la oportunidad en el fútbol español. El Sevilla, con la historia que tiene y lo que ha demostrado, creo que es lo ideal para mí. Además el ambiente que me he encontrado es muy bueno y es otro de los motivos fundamentales por los que estoy aquí", reconoció el jugador colombiano.

Por último, Muriel hizo referencia al coste de su traspaso (20 millones de euros), el más caro de la historia del club, y afirmó que "más que una presión es una motivación y un orgullo". "Estoy muy tranquilo porque trabajé mucho para conseguir esto y seguro que cuando empiece el campeonato eso va a quedar de lado. Tengo capacidad para demostrar y lo voy a hacer", concluyó.