Pepe Castro: "Me he encontrado la sorpresa de la dimisión de Del Nido Jr."

El presidente del Sevilla FC, Pepe Castro, ha calificado de "sorpresa" la reciente dimisión de José María del Nido Carrasco, vicepresidente primero de la entidad andaluza, a raíz del polémico fichaje de Vitolo por el Atlético de Madrid, reconociendo que desconoce "los motivos" de su decisión aunque considera que "hay que respetarla".

"He estado en Madrid esta mañana y cuando he llegado me he encontrado esa sorpresa. Es una decisión suya que hay que respetar. No tengo conocimiento de los motivos, pero hay que respetarla", afirmó Castro este miércoles en su comparecencia ante los medios oficiales del club nervionense, donde quiso aclarar la postura del Sevilla FC en el rocambolesco caso del futbolista español Víctor Machín 'Vitolo'.

Tras confirmar este miércoles el Atlético de Madrid el fichaje -previo pago de la correspondiente cláusula en la LaLiga- del atacante canario, que jugará cedido en la UD Las Palmas hasta el mes de enero, se conocía que José María del Nido Jr. había presentado su dimisión irrevocable como vicepresidente del Sevilla. Una solicitud notarial que, sin embargo, no le privará de seguir manteniendo su condición de socio en la entidad, de la que posee 26.000 acciones.

"Es una decisión que hay que respetar. Tranquilidad absoluta, van entrando unas personas y salen otras, pero el Sevilla va a seguir funcionando perfectamente como un reloj", recalcó el presidente del club hispalense, que pierde así a una pieza importante dentro del organigrama sevillista y especialmente en su Comité Ejecutivo, donde el hijo del anterior presidente era fundamental en la toma de decisiones.