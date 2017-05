Sampaoli: "El resultado me parece exagerado"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha asegurado que el resultado ante el Real Madrid (4-1) le parece "exagerado" y entendió que si los suyos hubiesen estado más acertados de cara a portería, estarían hablando de otro resultado, tras la disputa de la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander.

"Me parece que el resultado es abultado por propuesta, tuvimos seis oportunidades y no concretamos. Fuimos a buscar con 2-1 ante el poderío del Madrid y el equipo buscó, pero el resultado me parece exagerado. Los dos primeros fueron fatalidades. El 1-0 llega cuando el equipo estaba controlando el juego y el 3-1 nos frustró, pero estando con la cabeza alta. Si hubiéramos tenido contundencia, quizás habríamos tenido otro resultado", valoró en la rueda de prensa posterior.

Además, señaló que el equipo se va "con bronca" y manifestó que le parecía "injusto" lo abultado del resultado, consciente de que el desacierto es definitivo ante equipos del nivel del Real Madrid. "La relevancia es pasar los 70 puntos, es un objetivo muy importante y tratar de afrontar el partido lo mejor posible. Me parece más importante el análisis del partido y nos vamos con una diferencia demasiado abultada", dijo.

"Eso uno no lo espera, nace. Espero que despidan al equipo como se merece, habiéndoles dado una disputa entre los tres primeros lugares, estar peleando la Liga fue duro y más con 'Champions' entremedias. La afición despedirá al equipo como lo sienta", declaró. "No existe. No existe eso a nivel oficial. Lo que existe es oficial. Lo demás tiene que ver con contrato. No puedo hablar de nada que se refiera a algo anterior si no hay conversaciones que merezcan ser valoradas. No existe", agregó sobre su futuro.

Comparando con sus visitas al Camp Nou y al Calderón, Sampaoli cree que este partido estuvo "más competido" que aquellos. "Este partido lo vi más competido, más allá del resultado que no refleja lo que pasó. Estábamos jugando contra el mejor equipo del mundo en la actualidad. Krohn-Dehli venía de larga inactividad. El equipo lo abortó con rebeldía. El resultado, como anécdota, ha quedado grande", recalcó.