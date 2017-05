Saúl tumba al Eibar y el Atleti sueña con la 'Champions'

Etiquetas

Los de Simeone atan la tercera plaza de manera virtual

Un gol de Saúl Ñíguez ha dado la victoria al Atlético de Madrid en el minuto 69 ante un peleón Eibar (1-0) para afianzar la tercera posición con cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla -con seis por jugar- y confiar en una remontada histórica en la vuelta de las semifinales de la 'Champions League' ante el Real Madrid tras el 3-0 del Santiago Bernabéu, en el choque de la trigésima sexta jornada de LaLiga Santander.

Cuatro días después del batacazo recibido en la ida de las 'semis', el Atlético de Madrid regresó a la senda triunfal ante una SD Eibar que despide el Calderón sin haberlo asaltado nunca. Pese al trasfondo histórico, el Eibar inquietó en el inicio al conjunto rojiblanco sin demasiado éxito ante un Atleti que no convirtió sus ocasiones hasta mediada la segunda mitad. Saúl, que dispuso de una clarísima antes, no perdonó desde la frontal para firmar el triunfo.

Así, los de Simeone consiguieron someter al Eibar que, pese a su gran temporada, conectan tres derrotas en las cinco últimas semanas tras las sucedidas ante Real Betis (2-0) y Athletic Club (0-1), ya lejos de la última plaza que da acceso a la Europa League. Y es que los de Mendilibar rozaron el empate tras la expulsión de Godín, entre el 89' y el 92', pero los locales amarraron los tres puntos en un final de altas revoluciones.

De inicio, los hombres de Diego Pablo Simeone no daban con la fórmula para exigir a la defensa del conjunto eibarrés y tuvieron que reponerse a la ausencia de Correa, que se cayó del once antes de arrancar el partido, dejando su sitio a Yannick Ferreira Carrasco. Frente a un Atlético de Madrid con el objetivo de la victoria como bálsamo, los de José Luis Mendilibar hicieron gala de una presión adelantada para ejercer dominio sobre los espacios. Además, fruto del varapalo europeo de su rival, ese 'pressing' le brindó algunas recuperaciones en campo contrario, pero no terminaban de cristalizar.

Enfrente, el peligro del Atlético se focalizaba en las incorporaciones por banda, sin demasiada lucidez en el juego interior. Pese a la magnitud del escenario, el Eibar no se amilanó y decidió buscar al equipo del Manzanares que, con el paso de los minutos, comenzó a encontrarse más cómodo con la posesión. Mientras, el preparador rojiblanco pedía al ghanés Thomas Partey -'parche' en el lateral derecho- que no se complicara en exceso, primando la seguridad defensiva sobre la proyección en ataque.

Tácticamente, los de Ipurua no se rompían, alternando despliegue y repliegue, y demostrando que son uno de los equipos más serios de la competición al consolidarse en la zona noble de la tabla clasificatoria. Sin embargo, no pudieron retener la potencia de Carrasco en la ocasión más clara de los primeros 45 minutos, pero el belga envió su trallazo por encima de la portería de Yoel.

El Vicente Calderón respiraba tiempo de 'entreguerras' antes de intentar acometer una remontada histórica este miércoles, en medio de un ambiente frío e incómodo para los locales. Antes de enfocar el túnel de vestuarios, Saúl Ñíguez mandó a las nubes otra de las ocasiones 'colchoneras' al llenarse de balón para desquicio del futbolista, que se encaminaba a la bocana rumiando ese error. Pese a sus acercamientos claros, el Atleti no tiró ni una vez a portería en toda la primera mitad, por los dos del Eibar.

Tras la reanudación, Pedro León dio el susto al Calderón con un latigazo de zurda al aprovechar el despeje defectuoso de un poco expeditivo Filipe Luis. Además, Simeone quiso poner remedio al desatino entre los tres palos dando entrada a Fernando Torres por Nico Gaitán con el objetivo de entrar en una defensa liderada por el descomunal central francés Florian Lejeune, uno de los más destacados en la magnífica temporada armera.

SAÚL SALE AL RESCATE

Con el objetivo de asegurar los tres puntos lo antes posible y evitar un mayor desgaste antes de la fecha europea, el Atlético de Madrid pisó a fondo el acelerador. A través de empuje y tesón, rozó el 1-0, pero ni Filipe ni los delanteros rojiblancos mandaban el balón al fondo de las mallas ante un enorme Yoel. El empate en el electrónico dio paso a las imprecisiones en un Atlético tibio en la creación y diluido conforme avanzaban los minutos. El Eibar, sabedor de que Thomas no es lateral diestro natural, apostó por el desequilibrio de Takashi Inui, que reclamó pena máxima sin fortuna.

Cuando parecía que el partido perdía en intensidad con la mente puesta en la Liga de Campeones, Saúl Ñíguez se redimió de su error de la primera mitad en otra llegada desde atrás para definir fuerte con un zurdazo raso, inabordable para Yoel. Una diana crucial para ampliar su ventaja sobre el Sevilla -cinco puntos- y mantener vivas las esperanzas de un resultado histórico ante el Real Madrid, conscientes de que un tanto madridista pondría las cosas muy complicadas a los pupilos de Simeone por su valor doble. Al término del partido, el público aguantó por un tiempo en las gradas para imprimir fuerza a los suyos de cara a ese desafío ante los vecinos, recordando a la figura de Luis Aragonés.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - SD EIBAR, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Thomas, Godín, Lucas, Filipe; Saúl, Koke, Gabi, Gaitán (Torres, min.46); Carrasco (Tiago, min.80) y Griezmann (Correa, min.86).

SD EIBAR: Yoel; Arbilla, Lejeune, Ramis (Gálvez, min.59), Juncà; Pedro León, Dani García, Escalante, Inui (Peña, min.76); Kike García (Adrián, min.84) y Sergi Enrich.

--GOL:

1 - 0, min.69, Saúl Ñíguez.

--ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.Andaluz). Expulsó a Godín por doble amarilla (min.89 y min.92); y amonestó a Griezmann (min.15), Filipe (min.53) y Torres (min.94) en el Atlético de Madrid. Y a Ramis (min.43), Arbilla (min.52) y Dani García (min.92) por parte de la SD Eibar.

--ESTADIO: Vicente Calderón. Lleno.