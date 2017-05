Sánchez-Asiaín (Popular) afirma que el proyecto 'Sunrise' está "totalmente abandonado"

Etiquetas

El consejero delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, ha afirmado que el proyecto 'Sunrise' de creación de un 'banco malo' que aglutinaría los activos tóxicos inmobiliarios de la entidad, está "totalmente abandonado", aunque no ha descartado que se pongan en marcha otras operaciones "de ese estilo".

"'Sunrise' está totalmente abandonada, lo cual no quiere decir que otras operaciones de ese estilo, en las que pretendamos desaguar los activos problemáticos, no se estén analizando constantemente", ha apuntado el directivo durante la presentación de los resultados trimestrales de la entidad, que registró pérdidas de 137 millones de euros entre enero y marzo, frente al beneficio de 96,79 millones de euros de las mismas fechas del año anterior.

El proyecto 'Sunrise' fue el plan diseñado por el anterior equipo directivo de la entidad, liderado por el expresidente del banco Ángel Ron, para crear una sociedad con activos improductivos que pudiera cotizar en Bolsa.

Sánchez-Asiaín ha asegurado no conocer las razones por las cuales este proyecto se ha abandonado. "Como está abandonado no lo he mirado", ha reconocido el directivo, que ha apuntado que imagina que la paralización del proyecto se debe a la imposibilidad de reducir los activos inmobiliarios al precio deseado.

Según ha dicho Sánchez-Asiaín, es "evidente" que la entidad continuará "mirando operaciones de ese tipo".