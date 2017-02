Los Patriots ganan de forma épica a los Falcons y se llevan su quinta Superbowl

Un touchdown de oro en tiempo extra y magistral trabajo del quarterback Tom Brady, le dio a los Patriots de New England una dramática victoria de 34-28 sobre los Atlanta Falcons, para ganar este domingo el Superbowl 51 del fútbol americano.

Brady encabezó una milagrosa recuperación de los Patriots, que perdían por 19 puntos hasta el medio tiempo, para conseguir empate 28-28 en los segundos finales y obligar a jugar el primer tiempo extra en la historia de los Superbowls de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Brady se convirtió en el primer quarterback en reclamar un quinto campeonato de la NFL.

El mariscal de campo de los Patriots inspiró la mayor remontada en la historia del Superbowl cuando New England volcaron un desventaja de 28-3 en el tercer cuarto para conseguir la sensacional victoria en el NRG Stadium de Houston (Texas).

Brady, de 39 años, se desplomó al césped con emoción después que James White cayera en la zona buena para marcar el touchdown ganador en la apertura de la prórroga de 15 minutos.

Los Patriotas parecían liquidados después que los Falcons anotaron tres touchdowns de la primera mitad y otra anotación temprana en el tercer cuarto para tomar 25 puntos de ventaja.

Ningún equipo había regresado con más de 10 puntos en contra para ganar el Superbowl.

Brady, que había tenido una pálida actuación en la primera mitad, regresó con más brío en la segunda y los Patriots comenzaron a encontrar sus líneas y modelos de ataque, para ir descontando y metiéndose en el partido, mientras los Falcons iban acusando el cansancio de un juego muy peleado.

Atlanta, que llegó a este partido con la mejor ofensiva del torneo, se derrumbó en el complementario y se quedó con las ganas de conseguir su primer trofeo de campeón, pese al notable esfuerzo de su mariscal Matt Ryan.

Los Falcons anotaron touchdowns en las piernas de Devonta Freeman y Austin Hooper, y una intercepción de 82 yardas de Robert Alford a un mal pase de Brady.

Los Patriots sólo pudieron lograr un gol de campo de Stephen Gostkowski para entrar a la mitad del segundo tiempo perdiendo 21-3.

Todavía en el tercer cuarto Brady no acababa de encontrar su juego, acosado por la defensa de los Falcons, pero el entrenador Bill Belichik enmendó su formación y los Patriots volvieron a funcionar como el equipo que resultó el mejor de la Conferencia Americana esta temporada.

Otro TD de Atlanta cuando Ryan lanzó pase de seis yardas a Tevin Coleman y la primera anotación de los Patriots puso el marcador 28-9 en el tercer tramo. Pero Gostkowski se perdió el punto extra después, y parecía que todo estaba escrito y Atlanta sólo tenía que hacer correr el reloj para titularse.

Otro gol de campo adicional de Gostkowski puso el choque 28-12, cuando Brady conectó con Danny Amendola para un touchdown de seis yardas, y tras la exitosa conversión de un punto, metió de repente a los Patriots en el juego.

Con los Falcons aturdidos y cansados, Brady logro otro TD y New England se acercó 28-26. Otra conversión de dos puntos empató 28-28 y llevó el juego a la prórroga por primera vez en la historia.

A los pocos minutos de la prórroga, Brady volvió a encontrar a White y éste anotó su tercer touchdown de la noche.

El partido fue presenciado por 70.087 espectadores y algo más de 100 millones de televidentes en Estados Unidos.

I just saw Mike #Pence at the #Superbowl! I took this weekend off. Pence is supposed to be Presidenting today, so who’s running the country? pic.twitter.com/cG7FCqkXSw