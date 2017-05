Maíllo critica "la visión de derechas" de Díaz "que contrapone el derecho al trabajo con el derecho al emprendimiento"

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha garantizado este lunes que desde su formación se va a combatir "la visión de derechas" del Gobierno andaluz de Susana Díaz "que contrapone el derecho al trabajo con el derecho al emprendimiento".

Así se ha pronunciado Maíllo en un audio remitido a Europa Press, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya aprobado este lunes el anteproyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento.

"A falta de una lectura detallada desde IU tenemos muy claro que no vamos a compartir la visión que tiene el Gobierno de Susana Díaz, como todos los gobiernos de derechas, de contraponer el derecho del emprendimiento al derecho al trabajo que tienen que garantizar las administraciones y los gobiernos", ha asegurado.

En su opinión, "pareciera que se traslada la responsabilidad de no conseguir empleo, no a la incapacidad de los gobiernos a desarrollar políticas de empleo que garanticen el derecho al trabajo, sino a que el que no encuentra un trabajo es porque no quiere".

De este modo, Maíllo ha defendido que IULV-CA va a combatir y a contraponer esa visión de la Ley de Emprendimiento "como la nueva panacea a una visión de que la administración y los gobiernos se tienen que comprometer con el derecho al trabajo".

El líder de la federación de izquierdas y también portavoz parlamentario de IULV-CA ha participado este lunes en una recepción que ha tenido lugar en la Cámara andaluza con los estudiantes del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba.