ESPAÑA NO CUMPLIRÁ LOS OBJETIVOS DE LA OMS CONTRA EL TABAQUISMO EN 2025 POR LAS MUJERES

España no alcanzará los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir el consumo de tabaco en un 30% de cara al año 2025 porque las mujeres de entre 40 y 64 años en lugar de bajar el consumo lo sigue incrementando, según alerta un estudio publicado en la revista 'Nicotine & Tobacco Research', realizado por UIC Barcelona, el Institut Català d’Oncologia (ICO) y la Universidad de Alcalá (Madrid).“Si no se revierte la tendencia, este estudio demuestra que España no alcanzará para las mujeres los objetivos fijados por la OMS de reducir el consumo de tabaco un 30% de cara al 2025”, destacó el investigador principal del estudio, el profesor José M. Martínez-Sánchez, responsable del grupo de investigación de evaluación de determinantes de salud y políticas sanitarias de UIC Barcelona. En este sentido, la morbi-mortalidad por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco se prevé que aumente también en las mujeres en los próximos años. Por ello, los resultados de este trabajo “muestran la necesidad de definir y fortalecer las intervenciones en salud pública dirigidas a reducir el consumo de tabaco, principalmente entre las mujeres, y prevenir que los y las adolescentes se inicien con cualquier forma de tabaco”, añadió el profesor Esteve Fernández, director del Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología.Se ha llegado a estas conclusiones a partir de los datos obtenidos en las encuestas nacionales de salud realizadas en España los años 2003, 2006 y 2011. El equipo de investigadores ha reconstruido también los índices de tabaquismo anuales desde 1989 hasta 2011 por género y grupos de edad de cinco años.