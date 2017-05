EXPERTOS EXIGEN QUE EL TABAQUISMO SEA CONSIDERADO PATOLOGÍA CRÓNICA

Etiquetas

El Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo (CNPT), la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) exigieron este miércoles que se equipare el tratamiento del tabaquismo al de una patología crónica, con la financiación de fármacos y programas públicos de deshabituación tabáquica.Las tres entidades hicieron esta petición en una jornada en la que se celebra el Día Mundial sin Tabaco y que este año cuenta con el lema ‘El tabaco, una amenaza para el desarrollo’.En cuanto a este tratamiento, recordaron que mientras que en Canarias existe el plan Pafcan, por el que se financia la mitad de la terapia con sustitutivos de la nicotina, en Madrid, País Vasco o Aragón no se financian aunque si existen planes de prevención. Al otro lado se sitúa Extremadura, que no cuenta ni con financiación ni con planes.A este respecto, la doctora Regina Dalmau, presidenta de la CNPT, afirmó en rueda de prensa que “ante esta situación exigimos que se desarrolle un plan integral para el abordaje del tabaquismo y que se trate como una patología crónica, con un plan de prevención y tratamiento integral que incluya la financiación de los medicamentos en todas las comunidades, como ocurre con otros procesos crónicos como la diabetes o la hipertensión arterial”.Se trata de una petición que se fundamenta en cifras. Los expertos subrayaron que el tabaco se cobra la vida de unas 52.000 personas cada año en España y consume el 2% del PIB y el 6% del gasto sanitario, tanto en costes médicos como laborales. Además, según subrayó la directora de Relaciones Institucionales y Alianzas de la AECC, Ana Fernández, “entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco, que también provoca otros tumores, como los de laringe, cavidad oral, esófago, estómago, páncreas, cuerpo uterino, riñón, vejiga y colorrectal"."En cuanto al abandono del tabaco, esta asociación realizó 320 terapias grupales en 2016 en las que participaron cerca de 4.000 fumadores, de los que dejó de fumar el 65%”, agregó.En cuanto a la Ley del Tabaco, la doctora Dalmau afirmó que esta normativa supuso un gran avance en España con la reducción paulatina de los fumadores, que ha pasado del 32% en 1993 al 23% en 2014. Pero “también por la reducción de los ingresos hospitalarios por infarto de miocardio y de los procesos respiratorios agudos, pero no es suficiente”.Por ello, los expertos pidieron un plan nacional para el abordaje del tabaquismo, la subida del precio de las cajetillas y la introducción del empaquetado neutro sin marcas, como ya lo tienen Francia, Reino Unido o Irlanda. El presidente de la FEC, el doctor Carlos Macaya, añadió que “ser fumador triplica el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y se calcula que casi la mitad de las muertes cardiovasculares en varones de entre 30 y 44 años son atribuibles al tabaco".