LA SEPAR ADVIERTE DEL RIESGO DE FUMAR EN PIPAS DE AGUA

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) advierte que fumar en pipas de agua, más conocidas como cachimbas, no es inocuo y tiene un alto riesgo para la salud, ya que el tabaco que se utiliza contiene sustancias cancerígenas y provoca adicción.Así lo afirmó a Servimedia el doctor José Ignacio de Granda, coordinador del Área de Tabaquismo de la Separ, que señaló que mucha gente está convencida de que la pipa de agua no es tan nociva como los cigarrillos porque creen que el agua filtra los materiales tóxicos. “Esto es falso”, advirtió, “porque estas pipas de agua son adictivas y contienen alquitrán, nicotina o monóxido de carbono en cantidades incluso superiores a los cigarrillos. De hecho, pueden ser la puerta de entrada para ser un fumador habitual”.Por otro lado, este experto aseguró que los datos de abandono de tabaco “son esperanzadores”, ya que las últimas encuestas europeas señalan que en España el porcentaje de hombres fumadores es del 27,6% y el de la mujeres del 18,6%.“Sin embargo, los exfumadores que han dejado el tabaco hace poco tiempo se enfrentan a una gran prueba de fuego en este mes de mayo, ya que comienzan las tradicionales reuniones sociales y familiares por comuniones y alguna que otra boda”, advirtió.Por ello, el coordinador del Área de Tabaquismo de la Separ recomendó prepararse mentalmente antes de acudir para no dudar en rechazar ese cigarrillo que familiares y amigos pueden ofrecer. “Incluso es bueno informar a las personas con las que nos vamos a encontrar de que hemos dejado de fumar y esto supone un gran esfuerzo. Pero si pasamos un mal rato sería bueno llevar caramelos o chicles de nicotina o incluso una pipa de mentol que venden en las farmacias, para estar entretenidos”. También recomienda alejarse de los grupos de personas que fuman.El doctor afirmó que las recaídas son más frecuentes en los tres primeros meses tras abandonar el tabaco y las opciones son de un 50%. “Entre el tercer y sexto mes este porcentaje se sitúa en el 8%, a partir del sexto mes desciende al 2% y a partir de un año sin fumar se reduce al 1%, aunque nunca hay que confiarse, ya que una simple calada estimula los receptores cerebrales que nos animarán a fumar de nuevo”, concluyó.