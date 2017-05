Ocho centros de salud han sido distinguidos por su labor para ayudar a dejar de fumar

Etiquetas

Ocho centros de salud de la provincia de Jaén han sido distinguidos con el nivel bronce de las acreditaciones de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo por su labor a la hora de ayudar a sus pacientes a dejar de fumar.

Estas unidades de gestión clínica de atención primaria son las de Andújar, Linares, Torreperogil y Villacarrillo, del Área Sanitaria Norte de Jaén, y Mengíbar, Porcuna, Torredelcampo y Las Fuentezuelas, del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

Así lo ha puesto de relieve la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, durante la inauguración de las IX Jornadas Jiennenses de Tabaquismo, donde participan profesionales y expertos en la prevención, tratamiento y daños ocasionados por este hábito nocivo.

"El tabaco es la causa más importante de mortalidad evitable de los países desarrollados, ya que se atribuyen a su consumo un tercio de las muertes por cáncer y un 31 por ciento de los trastornos cardiovasculares en hombres y un siete por ciento en mujeres, además del 80 por ciento de los tumores pulmonares", ha subrayado Teresa Vega.

La incidencia media del tabaco en la provincia de Jaén es de un 24,70 por ciento de su población, entre la que un 29,10 por ciento son hombres y un 20,40 por ciento, mujeres.

Las jornadas desarrolladas este jueves en la capital jiennense incluyen tres ponencias bajo los títulos de 'La Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo: Estándares de calidad', 'El tabaco, una amenaza para el desarrollo' y 'Práctica basada en la evidencia y tabaquismo', que impartirán la asesora técnica Ana María Ruiz, el sicólogo Daniel Jesús López y el enfermero Antonio Jesús Ramos, respectivamente.

El Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA) pone a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios y la elaboración de estudios específicos para abordar cada situación con una metodología específica y adaptada a sus características concretas. Cuenta con numerosos recursos para dejar este hábito, junto a medidas que contribuyan a evitar la adquisición del mismo.

"Nuestros centros de salud disponen de recursos específicos para conseguir abandonar el tabaco, a través de consultas individuales o en grupo, donde se utilizan terapias sicológicas y farmacológicas", ha indicado Vega.

La Consejería de Salud puso también en marcha en 2007 un servicio gratuito de deshabituación tabáquica por teléfono, en los números 900 850300, que se adapta a la ciudadanía y que le acerca este recurso sin necesidad de desplazarse.

"El tabaquismo no sólo afecta a la persona fumadora, sino también al resto que conviven en ambientes contaminados por el humo", ha matizado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

El Plan Integral de Tabaquismo de la Junta de Andalucía incluye programas específicos de deshabituación y prevención de este hábito en colectivos de especial atención, entre los que se encuentran mujeres embarazadas, las personas privadas de libertad o aquellas que tienen alguna enfermedad mental.

La Consejería de Salud cuenta con programas dirigidos a la población joven para dotarles de las herramientas necesarias para no fumar. Uno de ellos es 'A no fumar ¡me apunto!', cuyo objetivo es que tanto el alumnado como el profesorado conozcan los perjuicios que ocasiona el tabaco sobre el organismo, así como los beneficios que tienen abandonar este hábito no iniciarse en él.

La Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo supone una estrategia de lucha contra el tabaquismo integrada en un ámbito europeo, cuyo principal objetivo es desarrollar medidas activas en el control y prevención de este hábito.