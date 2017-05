Más del 40% de los jóvenes considera que el tabaco no es una droga

Etiquetas

El 41,23% de los jóvenes considera que el tabaco no es una droga, el 76,36% cree que es una moda, un 26% opina que no es adictivo y un 11,39% que no afecta a la salud, según un estudio sobre la percepción del riesgo del tabaco en los jóvenes que se presentará este viernes en la V Jornada de Residentes de la Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).